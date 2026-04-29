Muškarac koji ne poštuje porodicu, ne može ni tebe: Asmin očitao Maji lekciju o ponašanju, ona ga pažljivo sluša (VIDEO)

Razgovor od milion dolara!

Asmin Durdžić i Maja Marinković ležali su u njenom krevetu, te su tako razgovarali o svom odnosu, ali i o ljubavnim odnosima generalno.

- Muškarac koji ne poštuje svoju sestru, brata, majku, oca, porodicu, ne može ni da poštuje tebe...Ti poštuješ svog oca, a ti imaš problem da kada se osećaš ugroženo, prebaci te u agresiju, ali to je strah. Tvoj najveći problem je strah! - rekao je Asmin.

- Od čega - pitala je Maja.

- Od toga da te neko ne povredi. Ti se ne bojiš nikoga, ali imaš strah od emotivnog povređivanja i kada te prebaci, ti biješ i sve ostalo - rekao je Asmin.

- Šta to znači - pitala je Maja.

- Ti si jaka žena, samo u glavi je to tako...Treba da shvatiš da tada padaš u očima kod svakog muškaraca, izdala si samu sebe...Ako ti on nešto oprosti, on ti padne u očima. Mi raskinemo, ti imaš drugog frajera, hoćeš me ti gledati istim očima ako ja uradim nešto - rekao je Durdžić.

- Ne, ne mislim tako, drugo je ako ti mene prevariš, ali ako raskinemo, ja nisam sa tobom, šta tebe intresuje ako sam s nekim ili s kim sam?! - rekla je Maja.

- Mi da raskinemo, ne javljamo se pet-šest dana, kod mene to ne postoji - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić