Isplivali detalji Sofijinog paklenog plana: Terzu po svaku cenu želi da diskvalifikuje, ovo će vas šokirati! (VIDEO)

Skandal!

Robot Toša ušao je na imanje u Šimanovce kako bi porazgovarao sa takmičarima ''Elite 9'', a na samom startu Dača Virijević raskrinkao je Sofiju Janićijević.

- Gde si mali? - upitao je Toša.

- Zaboravio si me, ne trebaju ti više moji tračevi - rekao je Dača.

- Došao sam da razmenimo tračeve. Znam da sam vam nedostajao, ali sam vas posmatrao - rekao je Toša.

- Najveći utisak od sinoć je da je Filip folirant kao i Sofija i Terza - rekla je Matora.

- Sofija šta je sinoć izgovorila, to je strašno. Todićka je rekla Terzi: ''Moram da ti kažem iako ide na moju štetu, tvojih drugara je tebe blam obzirom da si se vratio Sofiji'', a ona dobacuje: ''Ne znam da li ih je bio blam kad si Milici napravio dete'' i onda je on rekao: ''Šta mi pominješ Milicu i dete?'' - rekao je Dača.

- Meni je bilo najzanimljivije kada se on izvinio Milici i rekao da je institucija - rekao je Uroš.

- Dok je ona išla do hotela, rekla mi je: ''Vratiću mu za sve i dovešću ga do ludila, hoću da ga diskvalifikujem'' - rekao je Dača.

- Ko je prvi počeo? - upitao je Toša.

- Sofija, ja sam Terzu zvala da jede s nama i Sofija je krenula da pere tanjir dok smo mi sedeli - rekla je Matora.

- Sofija je u kameru rekla da je Terza nasilnik i da hoće da je bije, a posle mi najavljuje da će ga diskvalifikovati. Nakon svađe mi je rekla: ''Sad ću još da zakuvam, nek me udari i nek ide kući'' - rekao je Dača.

- To Terza nikad ne bi uradio - rekao je Toša.

- Naravno da ne bi, ali ona je imala tu nameru. Vređala mu je celu porodicu i sve, Terza je rekao da mu je krivo što nije poslušao Milicu za neke stvari. Mislim da ako ti neko uvredi majku deteta da je to kao da ti uvredi dete. Milica je devet meseci nosila tvoje dete i žrtvovala se - rekao je Dača.

- Toliko je kvarna da je to strašno - rekla je Matora.

