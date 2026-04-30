Miki pokušava da ospori skandaloznu izjavu o Aneli, Matora progovorila o odnosu sa Draganinim roditeljima (VIDEO)

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Mikija Dudića:

- Zašto si rekao za Aneli Ahmić da je ku*va - glasilo je pitanje.

- Nije tačno. Ne sećam se, sinoć sam bio pod gasom. Nemam razloga da to kažem za nju. Ona mi je jedna od najdražih ovde. Ne znam ni s kim sam to pričao - odgovorio je Miki.

- Ja da sam hteo da pravim rijaliti priče ja bih muvao ovu Aneli ku*vu - dodao je Milan.

- Pod alkoholom čovek nije sav svoj, to nije opravdanje - dodao je Miki.

- Ne mogu to da prihvatim da je Miki rekao jer on je neko ko mene baš hvalisa konstantno i ne mogu da prevalim u svojoj glavi da je to rekao - rekla je Aneli.

- Tvoj otac Mustafa je javno rekao da je vaša veza za porodicu najveće poniženje koje su doživeli i da ćete, ako Bog da, kada izađete da raskinete - glasila je konstatacija za Asmina.

- Mustafa može da kaže šta želi. Ja sam toga svestan da on tako komentariše. Majka se boji samo da ne uradim nešto što ne bi trebalo - rekao je Asmin.

- Jasno mi je sve i imaju pravo ljudi. Ja ne mogu da krivim njih i svog oca kada smo mi dali povoda za to - dodala je Maja.

- Pitanje za Matoru, da li si se iznenadila što ti je sestra napisala u čestitci da se ne šlihtaš tamo gde nisi prihvaćena, aludirajući na Draganinu porodicu - glasilo je pitanje.

- Bez obzira što oni imaju loše mišljenje o meni red je da se pošalje čestitka. Slažem se sa sestrom - rekla je Matora.

- Ja to nisam shvatila tako. Ja sam prihvaćena od strane porodice. Ona je sa mojom sestrom bila u dobrim odnosima, a sad se ne oglašava. Mojim zetovima smeta i zato sigurno nisu poslali ništa. Moji su rekli da nisu za tu vezu, mene to ne spečava da ostanem u ovom odnosu. Znam da se moji ne oglašavaju, ne znam o čemu se radi i žao mi je što je ne prihvataju - rekla je Dragana.

Autor: Teodora Mladenović