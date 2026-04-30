Toša dodelio ulogu svom miljeniku: Janjuš će sutra biti glavni, takmičari će za sve morati da ga slušaju!

Presrećan!

Robot Toša izabrao je Marka Janjuševića Janjuša da sutra za proslavu 1.maja on bude šef protokola i prati pomno sva dešavanja, zbog čega su se njih dvojica sami osamili.

- Janjuše, tebe sam odabrao da sutra budeš šef protokola tako da ajde sa mnom da se dogovorimo nasamo - rekao je Toša.

- Odlično, ajmo vamo - rekao je Janjuš.

- Klavijatura Miki Dudić, harmonika Bora, pevač Dača i ko god još bude želeo. Čak ćemo imati i nastup od pet devojaka, moraš sve da iskontrolišeš - rekao je Toša.

- Moram da znam kad ustajemo, zato što ću ja kao domaćin prvi morati da ustanem. Ja ću ustati malo ranije da bih sve dočekao i da polako organizujem, kaži mi šta imamo od pića - rekao je Janjuš.

- Verujem da će biti - rekao je Toša.

- Ukoliko doneseš, stoka će sve razgrabiti. Meni kao organizatoru ništa ne treba, ali mi donesi jednu bocu sa strane da ima šef protokola - rekao je Janjuš.

- Ko je zadužen za roštilj? - upitao je Janjuš.

- Ti nekog zaduži - rekao je Toša.

- U redu, sada si mi dao odrešene ruke i ja ću sve to da radim i organizujem. Moraš da mi doneseš papir i olovku da stavim sve na papir ko će šta raditi - rekao je Janjuš.

Autor: N.P.