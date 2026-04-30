Ja sam standard, a ona pokušaj: Stanija brutalno odgovorila na prozivke Maje Marinković! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Anđela Rankovića.

- Da li ti je nedostala Stanija na stolici pored tebe jer se uvalila Teodora i niko nije moga da ti priđe? - glasilo je pitanje.

- Teodora tu sedi od samog početka pored Bebice. Ona je pitala da li da zove Staniju, a ja sam rekao da me boli glava i otišao sam. Kul je kad je Stanija tu, drugačije je jer je Teodora Nenadova devojka. Stanija može da dođe i sa leve strane, ne mora samo sa desno - govorio je Anđelo.

- Htela sam da dođem ali mi je bilo glupo da kažem Teodori da ustane, a onda sam sela pored Lepog Miće, a kad je postalo gusto otišla sam da spavam - rekla je Stanija.

Naredno pitanje je bilo za Maju Marinković.

- Ako je devojka sponzoruša koja živi sa partnerom i zajedno plaćaju račune, kako se zove devojka koja iz inata ima odnose i ulazi u vezu? - glasilo je pitanje.

- u 21. veku za moj pojam nije normalno da devojka bude sponzoruša i devojka mora da bude samostalna i bori se za sebe. Mi treba da budemo te koje mogu da se bore same za sebe i da ne moramo da zavisimo od muškarca. Kad zavisiš od nekoga određene stvari moraju da se trpe, a ja nisam jedna od tih. Sponzoruša je kad kaže da voli do poslednjeg dinara, zaključavanje i otključavanje ribice. Ja nisam rekla da sam u vezu ušla iz inata nego su to pogrešno tumačili. Stanija da nije mene ponizila na "Pretresu nedelje" možda bih imala kočnicu i možda bih suzdržala simpatisanje Asmina. Ako me je ponizila što bih se libila da uđem u odnos? - govorila je Maja Marinković.

- Ja sam standard, a Maja Marinković samo pokušaj. Niko ne može da me naziva sponzorušom jer sam sve stekla sama - rekla je Stanija.

Autor: A. Nikolić