Karambol: Luka doživeo pomračenje zbog Dače i zaleteo se na njega, obezbeđenje napravilo živi zid! (VIDEO)

Sve veća tenzija u Eliti!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Luka Vujović pukao je zbog komentara Dače Virijevića i nije mogao da se smiri.

- Ivana, mene dira Luka sve vreme - rekao je Dača.

- J*baću ti mater, slomiću ti zube. Nisam dobro, nemoj da me provociraš - rekao je Luka.

- Koji vam je k*rac sa Dačom i Urošem? - upitala je Kačavenda.

- Psihijatrijska ustanova, pravo idi - rekao je Dača.

- Šta me provociraš? Hoćeš da ti pokažem ja moje pravo lice i da više nikad nikog ne komentarišeš? Ćutim te godinu dana - rekao je Luka.

- Ima dečko da vas komentariše - rekla je Milena.

- Nemoj da mu je neko stao u odbranu - rekao je Luka.

- Evo ja mu stajem u odbranu, ajde na mene kreni - rekla je Milena.

- Žele da me ugase, ali to se neće desiti. Luka ovo radi jer je video da je Asmin danas krenuo na mene. On je rekao da je krao i da je tako zaradio za svoj stan, onda nema pravo da komentariše Staniju. Ovo njegovo ponašanje je zato što je nezadovoljan totalno - rekao je Dača.

- Ne, ja sam nezadovoljan što balavac jedan spletkari meni i mojoj trudnoj verenici - rekao je Luka.

- Oni meni vređaju oca, majku i celu porodicu dok ja nikom nisam udarao na porodicu. Ja sam od početka video da Janjuš ne gotivi Staniju, ali mi je bilo čudno jer su u jednom momentu bili bliski dok ti se sada Stanija gadi - rekao je Dača.

- Ona je mogla lepo da kaže: ''Janjuše, ne znam zašto ti to tako pričaš'', a ja bih joj lepo odgovorio dok je ona krenula mene da gazi. Ovih deset mojih prstiju su svi krivi, ali sa jednom rukom sam igrao 16 godinu košarku i mene nije sramota - rekao je Janjuš.

- Ja se slikam gola i slikaću se dok god dobro izgledam, a ti mene ponižavaš - rekla je Stanija.

Autor: N.P.