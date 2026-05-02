Sklopile sve kockice: Aneli shvatila da Đukić i Teodora ponovo šuruju, ovo je malo ko provalio! (VIDEO)

Neočekivano!

Sofija Janićijević i Aneli Ahmić ispred hotela su porazgovarale o Filipu Đukiću kada su obe shvatile da on i Teodora Delić imaju dogovor da se svaku noć oblače isto.

- Opasan je Filip, je l' si čula odgovor? - upitala je Sofija.

- Kako sam ja primetila neke stvari... Pratim već mesec dana, ali sam zapostavila dok smo bili bliski par dana - rekla je Aneli.

- Kad ti je odgovorio onako, šokirala sam se - rekla je Sofija.

- Namazan je, on očekuje da mu ja prilazim i neće da priča sa mnom dok se ne peckamo. Prija on meni, ali ne mogu sebi dozvoliti da mi takva osoba uđe u život - rekla je Aneli.

- Samo obrati pažnju svaku noć.. - rekla je Aneli.

- Znam na šta misliš, boje? - upitala je Sofija.

- Da, svako veče - rekla je Aneli.

- Ko koga? - upitala je Sofija.

- On nju, veruj mi. To je neki dogovor sigurno, sve pratim - rekla je Aneli.

- Ja sam rekla Terzi pre jedno tri nedelje, to nije slučajnost - rekla je Sofija.

Autor: N.P.