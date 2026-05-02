BUKTI RAT! Luka optužio Daču da je proširio dezinformacije po Beloj kući kako huška ljude protiv njegove emisije! Napetost dosegla vrhunac! (VIDEO)

Haos!

U novom izdanju emisije ''Sa mesta splačina'', voditeljski par, Dača Virijević i Milena Kačavenda ugostili su na samom početku emisije Luku Vujovića.

- Moram samo na početku da kažem da pojedini ne misle da ne čujem sve i kada jedna osoba ide i namerno izbegava da dođe u emisiju i huška ljude da ne dođu u Mileninu i moju emisiju - rekao je Dača.

- Ti si na samom početku rekao da ja bojkotujem. To nije istina. U radio ne dolazimo nikada Anita i ja, to neka ti bude jasno. Ti provociraš, pristrasan si. Ovo nema veze sa Milenom, neka ti to bude jasno. Da ne bi ti ovde postavljao pitanja koja ti hoćeš, da me provociraš ovde. Govoriš da ja idem po Beloj kući i govoriš da ja teram učesnike da bojkotujem namerno ovu emisiju, sram da te bude - rekao je Luka.

- Dačo, jade da čujemo prvo tvoj insajrdera, kao najavu ove emisije - rekla je Milena.

- Imaćemo priliku i tokom emisije da čujemo pitanja, koja su učesnici postavljali anonimno današnjim gostima. Idemo na prvu temu: Sofija je rekla da Terza navlači ljude da mu vređaju dete. Maja je iznela žestoke uvrede Teodori, kada je istakla da je primetila da Teodora gleda krišom Asmina. Terza je rekao da je uveren u to da je Sofija bila samo s njim zarad popularnosti - kazao je Dača.

Autor: S.Z.