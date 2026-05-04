Ko je ona Anđelu da mu ljubomoriše? Maja bez zadrške oplela po Staniji, uskoro će joj smetati i njena senka, a evo šta kaže za Asminovu ćerku (VIDEO)

Žestoko!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a ovaj put u Šiša bar je ugostio je Maju Marinković kako bi porazgovarao sa njom o burnim dešavanjima sa Asminom Durdžićem i njenim ljutim rivalkama.

- Naljutila sam se jer je nešto opsovao u svađi i ja sam onda obukla gaćice i provocirala. Nisam ja ljubomorisala, on je meni. Zvala sam Murata da me izmasira, ali je problme što sam u tom izanju išla kroz kuću. Dogovorili smo se da nemamo viđe poniženja. Uroš započne provokacije, on mi je smešan i ne doživljavam ga. Asmin ima bes koji se taloži i dovoljan je jedan komentar da poludi - rekla je Maja.

- Mnogi govore da on ne sme da ulazi sa Stanijom svaki dan u rasprave i on onda trpi, pa to eksplodira - rekao je Darko.

- Razluđuju ga. Aneli nije naivna, ali ona je uhoda. Danas smo Asmin i ja krenuli u vece i onda je i ona krenula za nama. Ona umire zbog nađeg odnosa. Ona je vređala moju porodicu, pa me ku*vinski podbola i onda sam joj ga zavukla da ne zna gde se puši. Ja sam sa Asminom u iskrenom odnosu, a ona to ne može da podnese. Ona ima 50 priča za ovih 30 dana u kući. Kad je Asmin spomenuo Rajsko ostrvo, jesi li video njenu facu?! Ona je jedva dočekala! Ja sam Stanija Dobrojević, vi ste socijalni slučajevi. Juče ljubomoriše Anđelu, ko si ti njemu? Kaže Maja luda što svom dečku pravi scene. Šta je ona Anđelu da mu ljubomoriše?! Totalno je odlepila. Njen kompleks je i ta limunada, neće je naručiti nikad više u životu - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš što se pita kako će da Asminom miško piško zadovoljiti tvoju čizmu? - pitao je Darko.

- Katastrofa. Meni to nije poniženje. Ja sam njega takođe uvredila, prva sam započela. Laž je nešto što najviše mrzim. Ako te uhvatim za mizerne stvari, šta ćeš da radiš za krupne? On je meni uzvratio, nije me uvredio. Zamisli koliko Aneli nije normalna, kaže da bi volela da umače test. Ja nisam luda da ovde pravim dete. Kakve veze ja imam sa njihovim detetom? Kad budem imala svoje dete to će biti moja porodica. O svakoj deci sve najlepše. Asmin i Aneli treba da vode računa sa njom.

