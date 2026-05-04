Mogu da joj odgovorim, ali... Anita ponovo zapretila Staniji, pa pokušala na sve načine da unizi bivše momke! (VIDEO)

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, u Šiša bar je ugostio Anitu Stanojlović.

- Svi komentarišu šta se dešava između tebe, Luke i Stanije. Kakva je ona? - glasilo je pitanje.

- Mislim da je folirant, nabrijana je na rijaliti - rekla je Anita.

- Kako se nosiš sa njenim poniženjima - glasila je konotacija.

- Mogu ja njoj da odgovorim ali ušli bi u još veći sukob. Ja mogu da kažem da ima klip gde gura ruku u gaće Marku Markoviću, još uvek tada nisu bili zajedno. imam hiljadu argumenata da je spustim, mnogo znam. Gledam da stopiram, ali imam i Uroša koji tu svašta kaže. Mi smo sa njom ušli u sukob i pre njenih procenata, ja ne mogu da se kompleksiram na to. Jutros je i Anđela ponizila, ona samo gleda da nekog unizi - ispričala je Anita.

- Kako komentarišeš njihov odnos - nadovezao se Darko.

- Mislim da se on ponadao da će ona otići kući. Namerno se zbližavao sa njom da bi prikupio njene glasače. To govorim iz sopstvenog iskustva. On ima tu moć da manipuliše ljudima - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš to što mu je Stanija postavila ultimatum - nastavio je Darko.

- Anđelo ima pravo da radi šta hoće jer nisu zajedno, ali pošto nisu njen stav mi nije jasan. I ja sam imala problem da upravljam sa njim jer nije hteo da otprati Minu Vrbaški - ispričala je Anita.

- Čime Tamara može da uništi Staniju - pitao ju je Darko.

- Tamara i Stanija su se družile jako dugo, ipak ju je Tamara zastupala i ako se Stanija sad ograđuje da joj je Tamara bila PR. Ima ona sve i svašta. Pričala mi je kako je tekla njihova saradnja, odlazak u Majami. Evo koliko se ja družim sa Tamarom, Stanija joj nije poslala ni jednu poruku makar kako si. Ona želi da bude žrtva - ispričala je Anita.

- Kako komentarišeš dešavanja između Đukića i Aneli - pitao je Darko.

- To da on ne želi da bude sa ženom koja ima dete, pa se on ne zaljubljuje, pa posle priznaje da se zaljubio. Jako je kvaran i namazan, prerano je uhvatio Aneli. Uvalio se tu zbog kraja - rekla je Anita.

Autor: Teodora Mladenović