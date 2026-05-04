BIO MI JE EKSPERIMENT! Sofija na rubu očaja zbog afere sa Danetom (70), zaplakala od boli! Sad bi dala sve da se pomiri sa Terzom! (VIDEO)

Šok!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, sledeća koju je ugostio u ''Šiša bar'' je Sofija Janićijević.

- Da li ti je Dane bio osveženje u životu? - glasilo je pitanje.

- Jeste. Prvi put sam upoznala nekoga ko je bio brižan prema meni. Žao mi je što sam se poigrala sa njegovim emocijama. Bila sam svesna da se zaljubio u mene pred ulazak. Da mi se ovo nije desilo javno ja bih možda ovo ponovo ponovila. Najžalije mi je što sam Terzu izgubia. On kad prođe pored mene, kad osetim njegov parfem, kad se pogledamo za stolom nije nam dobro - ispričala je Sofija.

- Ti si kontradikrorna kad je on u pitanju - nadovezao se Darko.

- Ja bih isto uradila kao on. Želim da imam neku komunikaciju sa njim, pa makar to bila i svađa - rekla je Sofija.

- Zbog čega ne pokušaš da ga vratiš? - pitao je Darko.

- Ja i razmišljam o tome. Rekla sam mu bravo za nominaciju, i ako se ja ne slažem sa njegovim mišljenjem. Pitala sam ga da li ima cigare. U par navrata me pita da li sam jela. Da sam mu se ja zgadila ne bi on nikakvu komunikaciju imao - odgovorila je Sofija.

- Kako smo došli do toga da on plaća kredit - pitao je Darko.

- Ja sam mu rekla da mama ima kredit, to je baš nešto sitno oko 200 eura mesečno, možda dve rate su ostale. Davala sam mu lažnu nadu, bio mi je eksperiment. povredila sam svoju porodicu, jadni ljudi šta moraju sve da slušaju - iznela je Sofija.

- Da li si ti bila sa tim čovekom? - pitao je Darko.

- Ja sam dva puta bila sa njim kod doktora. Postavila sam se kao njemu bliska osoba. Jesam ja njemu davala lažnu nadu. Nismo bili u emotivnom odnosu. Nismo se ljubili - rekla je Sofija.

- Šta misliš da će ti majka reći u pismu kad ti bude bio rođendan - pitao je Darko.

- Ja sam mnogo provodila vreme sa majkom, nju sam najviše povredila. Krivo mi je što sam dovela majku u nezgodnu situaciju, gde se možda ona mene stidi. Žao mi je mnogo nje. Samo o njoj mislim. Žalim da joj se izvinim i da joj kažem da je volim najviše na svetu - rekla je Sofija.

- Kako se nosiš sa komentarima ukućana - glasila je konotacija.

- Katastrofa. Ljudi mi namerno udaraju na ovo, pa na Terzu. Terza mi kaže da sam smišljeno ušla sa njim u odnos, a on zna koliko ga volim. Ne znam da li je iskren ili opet to kaže da bi me povredio ili misli da tako treba da kaže - ispričala je Sofija.

- Zar ne misliš da si otišla predaleko sa Danetom da ti on šalje sliku polnog organa -

- On nakon operacije nije otišao kod doktorta. Ja sam to prosledila doktoru. Iskreno prosledila sam dalje. Bilo mi je neprijatno jer ga nisam gledala kao potencijalnog partnera. Ja sam osetila neku odgovornost prema njemu - objasnila je Sofija.

- Šta ćeš u raditi po pitanju Terze - pitao ju je Darko.

- Iskreno ja ne znam kako da se ponašam. Potrudiću se da budem maksimalno korektna prema njemu i nikada se ovo neće ponoviti - rekla je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović