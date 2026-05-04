Surovo iskrena nakon ispadanja! Sunčica otkrila ko su najveći foliranti u Eliti, pa zaintrigirala: Sve znam o njima! (VIDEO)

Neočekivano!

Nakon izbacivanja, voditeljka Dušica Jakovljević u studio je dočekala Sunčicu Bajić koja je zauvek napustila ''Elitu 9''.

- Pa što, zašto? - pitala ju je Dušica.

- Ono što jesam jesam, takva sam. Mogu da oprostim, da kažem šta mislim u momentima. Nisam neko ko drži neku mržnju u sebi - rekla je Sunčica.

- Kako ti deluje sada situacija u kući? - nastavila je Dušica.

- Mislim da je još luđe i žešće. Sve znam o njima - rekla je Sunčica.

- Je l' ti se neko promenio od kad si izašla prošli put do sada - pitala je Dušica.

- Ne čudim se više ničemu - kratko je odgovorila Sunčica.

- Ko je najveći folirant? - glasilo je pitanje.

- Aneli i Asmin, ponekad se Maja folira. Ima ih dosta - rekla je Sunčica.

Autor: Teodora Mladenović