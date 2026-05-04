Haos! Viktor uleteo u klinč sa Mikijem, Stanija se uključila i podigla tenziju na maksimum (VIDEO)

U toku je ''Mićina igra istine'', Lepi Mića postavio je pitanje Mini Vrbaški u vezi Aneli Ahmić.

- Da li je ovo lična frustracija - pitao je Mića Minu.

- Mislim da ne može da istrpi i da je ovo boli. Ona kao da je htela da odbrani Luku. Uvek uđe u sukob sa Stanijom, povlači se, pokušava da izvuče mnogo bolje nego što je ona - rekla je Mina.

- Da li Anelino izbegavanje sukoba sa Stanijom, dobija bitku - pitao je Mića Pečenicu.

- Ja sam rekao da njih dve ne trebaju da piju kafu, a kamoli raspravljaju. Svaka vodi svoju bitku. Po meni je ona trebala da bude ovde - rekao je Pečenica.

- Pitanje za Viktora, kako ti reaguješ na to da Mina ima mišljenje to o Mikiju - glasilo je pitanje.

- Ona ima svoj stav, niko joj ne nameće mišljenje. Ne znam šta je ovde problem? Za Asmina je rekla da je dupljak. Što se tiče Mikija svi su to rekli za stolom - rekao je Viktor.

- Nema potrebe da se vređaš. Ja znam da si ti setljiv na svoju devojku - rekao je Miki Dudić.

- Ovaj čovek meni iz prijateljskog kodeksa ne bi smeo da mi se udvara, a ne da mi izgovara neke reči. Udvarao si mi se - rekla je Stanija.

- To ti misliš - rekao je Miki.

- Em me kudiš, em mi se udvaraš - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović