Opšta paljba na Ahmićku! Ušesnici se urotili protiv Aneli, pa tvrde da je njen najveći kompleks Stanija: Sama sebe si pokopala i pokazala sujetu (VIDEO)

Ne štede je!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', sa Milanom Miloševićem podigao je Staniju Dobrojević kako bi prokomentarisala izlaganje Aneli Ahmić.

- Nju je zabolelo što je njen bivši udario na moje rane, ona ne može da podnese da sluša kako on mene pravi žrtvom. Izgorele su mi moždane vijugice slušajući ovo. Tebe podržavaju, ovde i maloumni. Prevarantkinjo - rekla je Stanija.

- Ovaj tamo je znao moju prošlost, znao je kako sam živela sa Marinkom. On je upućen u sve to. Ti si očigledno ljubomorna jer su mene muškarci tako voleli - rekla je Aneli.

- Nemaju reči na ovu tešku životu ispovest. Folirantkinjo belosvetska. Navozali su budalu da slušaju njenu životnu ispovest - dodala je Stanija.

- Ja sam bila jedna tinejdžerka koja je vodila lep život, a ti si se slikala gola. Ovo će biti moj uvod svaki put kad su pitanja novinara - rekla je Aneli.

- Ne zna se ko je veći blam od vas dve. Ne zna se ko ima tužniju priču, da li ova što se slikala gola ili ova što je jurila zlatnog Marinka. One ko da se takmiče ko ima goru prošlost. Izblamirala si se - rekao je Uroš.

- Aneli je pojela sujeta. Ona sama sebe baca u g*vna, čemu to. Koja je osoba osim Aneli, iskompleksirala se i pričala kako je pila vino u restoranu. Aneli je pokazala u ovoj priči što je ćutala da ju je Stanija iskompleksirala. Sujetna si. Ti si za mene bila mudra kad si sve iskulirala. Ona ne treba da se kompleksira od Stanije ako znaš da je bolja. Ovako se ne brani sestra - rekla je Matora.

- Poenta ovog izlaganja je da je sama sebe pokopala i pokazala je sujetu. Aneli ima potrebu kad oseti da je neko žrtva da napada. Ona nije patila za Asminom nego kako je vodila život u Lincu. Ovo je pokazala sujetu i kompleks - izneo je Bebica.

- Imam što šta da zamerim i jednoj i drugoj. Aneli, rekao sam ti da ne pokazuješ komplekse, bićeš donja. Aneli je i večeras pokazala koliko je iskompleksirana. Pokazala si kompleks i kada je Luka ustao na nominacijama, ona je ćutala - ispričao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović