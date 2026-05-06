KAKO SEJEŠ, TAKO ŽANJEŠ: Milica Dabović bez dlake na jeziku prokomentarisala Sofiju Janjićijević i njen odnos sa Danetom (70): ŽAO MI JE NJENOG OCA! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gošće su bile Gordana Džehverović i Milica Dabović.

Tokom emisije, potekla se tema o odnosu Sofije Janićijević, Borislava Terzića Terze i Daneta (70).

Gordana Džehverović i Milica Dabović, oštro su prokomentarisala odnos Sofije Janićijević sa vremešnim Danetom (70), te su istakle da je njen cilj da se dokopa novca preko njega, veoma nemoralan i za svaku osudu.

- Šokirana sam time. Milicu Veličković bih pozdravila ovim putem. Milici sam i sama rekla da ako je neko loš partner, ne mora da znači da će da bude loš otac. Međutim, uvek sam bila na ženskoj strani. Kada je o Sofiji reč, ona umesto da je došla Terzi i priznala mu sve, ona je lagala. Očigledno se Danetu nije dopalo na koji način je ona njega ''odradila''. Verujem da je on dobar čovek, želeo da joj obezbedi život. Ona je ušla u ''Elitu'', pogazila je sve to, što je Dane uradio tu za nju. Ko zna šta je sve Sofija pričala Terzi, verovatno je imala idealnu priču. Kako seješ, tako žanješ. Sve što je radila Sofiji se vratilo. Mislim da Sofija ne zna za to da je Dane skinuo snimak sa sigurnosnih kamera, zato tako uverljivo priča svoju verziju priče. Kad se govori o poljupcu, ona govori ''poljubac, kakav poljubac, ja se ljubila?'' Meni je najviše žao Sofijinog oca, jer on, kako je rekao, nije ništa znao o tome što se dešavalo između Sofije i Daneta - istakla je Milica Dabović.

- Sofija je veoma namazana. Ona je i prošle godine svašta pričala, razne priče i verzije priče je imala. Ja znam čoveka koji je sa osamdeset godina mogao da intimno opšti sa ženom. Reč je o mojoj komšinici, govorim ovo kada je reč o intimnim odnsima. Ne znam da li su imali odnose, ali nije isključeno. Sofija je toliko namazana, mislim da do takva žena do sada u rijaliti nije ušla - dodala je Goca.

