Novi utorak, nova svađa! Mina i Viktor na korak raskida, ona plače i traži krivca u njemu (VIDEO)

Sve po starom!
Mina Vrbaški i Viktor Gagić posvađali su se kao i svaki utorak, zbog čega je Mina počela da plače.
- Hoćeš li reći šta ja tebi radim? - pitao je Viktor.
- Ništa - rekla je Mina.
- Jesam li loš prema tebi? - pitao je Viktor.
- Ne - rekla je Mina.
- Šta ti loše radim da plačeš? - pitao je Viktor.
- Ništa - rekla je Mina.
- Zamolim te da iskuliram malo, a ti mi stvaraš još veći pritisak - rekao je Viktor.
- Nema problema. Da li se ti nekad osećaš krivim? - ponavljala je Mina.
- Kad sam kriv ja se izvinim - rekao je Viktor.
- Kad si se izvinio - pitala je Mina.
- Po tebi možemo da budemo u vezi ako ti meni možeš da kažeš bilo šta, a ja tebi ništa - rekao je Viktor.
- Kod mene u glavi vredi sve, a kod tebe ne. Govoriš mi da te manipulišem, izađi iz rijaliti moda. Ja nikad u rijalitiju nisam bila žrstva! - rekla je Mina.
- Ti to hoćeš - rekao je Viktor.
- Ja sam svoj rijaliti izgubila onog dana kad sam ušla s tobom u vezu - rekla je Mina.
- Ja sam tebi ispao najgori - rekao je Viktor.
Autor: A.Anđić