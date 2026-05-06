Moraš da postiš sredu i petak! Jovana poručila Terzi da traži oproštaj od Boga zbog Barbare, obezbeđenje moralo da reaguje (VIDEO)

Haos!
Robot Toša krenuo je po Terzu kako bi ga pomirio sa Sofijom Janićijević, međutim,usput su uleteli us raspravu sa Jovanom Cvijanović.
- Sad se pokajala - rekao je Toša.
- Možda bi se pokajala da si joj dao 1000 evra. Malopre se zaplakala, a ja je pitam je l' joj krivo, a ona meni kaže: "Tošo, molim te pomozi mi". Budi iznad situacije. Popričaj sa njom, slušaj šta će da ti kaže, ali ti vodiš priču - rekao je Toša.
- Comara i ja smo se kladile da ću da ti sednem u krilo - rekla je Jovana.
- Nisi mi bitna - rekao je Terza.
- Ja sam sebi bitna. Hoćeš da pričamo o tome šta si ti izgubio? Koliko duguješ? 13 ili 15? - ponavljala je Jovana.
- Ja sam gledao kako te Munja j*bao u toaletu - rekao je Terza.
- To je Dane platio! Trebaš da pereš stvari od Barbare, ali stvari od Daneta ne trebaš. Idi da se ispovediš i da postiš sredu i petak, moli Boga da tvoje dete dobije tvoje prezime - rekla je Jovana.
Autor: A.Anđić