Luda noć u Eliti: Dušica priredila Filipu vrelu noć, Sofija vređanjem Terzine Milice ponovo dotakla dno! (VIDEO)

Sinoć je u "Eliti" kao i svakog utorka održana još jedna žurka, a za ludu atmosferu bili su zaduženi pevačica Ljupka Stević i DJ Danny.

Ona je na samom početku otpevala svoj veliki hit, što možete pogledati OVDE!

Na samom početku noći Mina Vrbaški i Viktor posvađali su se kao i svaki utorak, zbog čega je Mina počela da plače.

Stanija Dobrojević videla je da su Asmin Durdžić i Maja Marinković nagovorili Milosavu Pravilović da sedne kod rulet stola, što možete pogledati OVDE, kako ona ne bi mogla da stoji kod odgledala i da igra, gde i inače stoji.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić nastavili su drugu rundu svoje svađe koja je rezultirala poljuocima.

Maja Marinković je saopštila Asminu Durdžiću da ima samo muške prijatelje, što je njega izbacilo iz koloeseka, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Filip Đukić razgovaraio je sa Tanjom Stijeljom Boginjom o njenim grudima, a ona je iskoristila priliku da mu natrlja na nos Aneli Ahmić, detaljnije pogledajte OVDE.

Marko Janjušević Janjuš doživeo je pomračenje zbog uhođenja Uroša Stanića, zbog čega ga je psovao i gađao pivom.

Dragana Stojančević sela je sa Sofijom Janićijević ispred kazina, te su tako porazgovarale o Danetu (70), što možete pogledati OVDE!

- Koliko si mu uzela? - pitala je Dragana.

- 200.000 sigurno...Stvari nisu ni tri hiljade, na računu imam 100 hiljada od njega, sad ću da napravim šta ja hoću - rekla je Sofija.

Robot Toša posetio je učesnike Elite tokom večerašnje žurke i pokazao im nove veštine - trčanje.

Sofija Janićijević sačekala je Borislava Terzića Terzu da izađe iz kazina, te je tako pokušala da ga izmoli da joj napravi da jede, što on nije želeo.

- Mnogo mi je neprijatno, nemoj da očekuješ od mene nešto...Znaš kako je ovde, ne mogu da ti dajem lažnu nadu, mi smo završili. Idi jedi, uzmi šta hoćeš, uzeo sam ti sve, ali mi smo završili moraš da si svesna toga. Ja sam prema tebi bio fer i korektan, a ti si meni nabila rogove i sramotu - rekao je Terza.

Takmičari ''Elite 9'' danas su se dogovorili sa robotom Tošom da za večeras spreme koreografiju kojom će ga ostaviti bez teksta, a detaljnije pogledajte OVDE.

Sofija Janićijević završila je razgovor sa Borislavom Terzićem Terzom, te je tako otišla u garderober kako bi se osamila.

- Volim ga više od svega, više od svega na svetu ga volim - plakala je Sofija.

Stanija Dobrojević sedela je za stolom gde se igra blek-džek, te je tako porazgovarala sa Dačom Virijevićem o Aneli Ahmić, što možete pogledati OVDE!

- I nju sestra koristi samo, nisu one uopšte dobre. Ona bi bila možda bolji čovek da joj sestra ne radi o glavi, što bi ona mene krivila po svaku cenu?! Doveli tamo da lažno svedoči neka Elma da mi je poslat tiktok, sve nameštaljke! Onaj kvazimodo (Asmin) izjavio da ima sa sestrom por*ić, sestra prešla preko toga, sve bre pravaranti i foliranti svetski, dočepali se honorara - rekla je Stanija.

Dušica Đokić rešila je da večeras pokaže svako svoje umeće u plesu. Sada je Filipa Đukića dovela kod šipke i izvela najstrastveniji striptiz, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Sandra Todić zakačila se sa Sofijom Janićijević, te se tako Borislav Terzić Terza umešao i posvađao sa Sandrom.

- Kaži Terza šta misliš, hajde kaži...Ti meni kao ja stanem i sprdam se s tobom, ti meni kažeš: "ajde beži". Ponižavaš se i blamiraš budaletino - rekla je Sandra.

Borislav Terzić Terza nakon svađe sa Sandrom Todić otišao je do garderobera, a kako ga je Sofija Janićijević pratila u stopu, on je ušao u sukob i sa njom.

Dačo Virijević detaljno je izanalizirao dešavanja sa večerašnje žurke robotu Toši, pa je otišao da isprati dešavanja između Sofije i Terze.

- Sede Maja i Asmin, a Asmin zove Milosavu da piju zajedno i stavljaju joj stolicu tamo gde Stanija igra. Nisu joj dali da ide ni do toaleta i na kraju sam provalio da njih dvoje žele da Stanija nestane. To su isto radili i Aneli. Stanija je rekla Milosavi da je koriste i onda se ona pomerila. Sledeća situacija je da se Sofija i Terza grle - rekao je Dača.

Borislav Terzić Terza završio je svađu sa Sofijom Janićijević, pa se tako ponovo posvađao sa Sandrom Todić u spavaćoj sobi.

Jovana Cvijanović priznala je robotu Toši emocije koje ima prema Marku Janjuševiću Janjušu i dan dana, a Uroš Stanić je progovorio o Bori Santani.

Stanija Dobrojević zatekla je Anđela Rankovića i Tanju Stijelju Boginju kako sede, te im je tako prišla jer je videla njihov prisan ples, pa su tako i porazgovarali, što možete pogledati OVDE!

- Samo ne znam što ovo niste uradili ranije, nego ste čekali mene. Baš ovako rade. Što si mi se onda udvarao?! Ako je ovo bilo, ovo je meni već veza - pitala je Stanija.

Robot Toša pokušao je da pomiri Sofiju Janićijević i Terzu, ali je njihov razgovor ponovo eskalirao žestokom svađom.

Tanja Stijelja Boginja ostala je nasamo sa Anđelom Rankovićem ispred kazina, te su tako porazgovarali o Staniji Dobrojević, što možete pogledati OVDE!

Filip Đukić večeras je imao specijalni performans od Dušice Đokić dok je Toša bio tu, pa je tako pala prva maratonska vatačina ovo dvoje, što možete pogledati OVDE!

Borisalv Terzić Terza dao je poslednju šansu Sofiji Janićijević za normalan razgovor dok ona nije počela da spominje Milicu Veličković.

- Tražim ti mami klipove sa Danetom. Plači mami svojoj koja te vodila kod onog matorog. Opravdaj se ocu kog si blamirala" Suze na silu! Ajde uvredi je još jednom pa ćeš da vidiš. Plačeš zbog majke koja je uzimala pare, je li? - vikao je Terza.

Sandra Todić i Anastasija Brčić zaratile su ispred kazina zbog Bore Santane.

- Ja sam čula da su tebe trojica k*arala. Ti si jedan aljkavi tvor koji se ne kupa i dlakava si. Od utorka ista posteljina kao do sada. Sandra se j*bavala sa Filipom i nije promenila posteljinu - rekla je Anastasija.

Dušica Đokić i Filip Đukić su se nakon vatačine u radionici, prebacili u Ekonomsko dvorište, te su ih tako njihovi cimeri špijunirali. Njih dvoje su, naime, se zavukli u ćošak u Ekonomskom, nakon čega su počeli da se ljube i strastveno ponovo hvataju, a njih su sve vreme špijunirali Dačo Virijević, Mina Vrbaški i Viktor Gagić.

Autor: A. Nikolić