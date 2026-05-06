Na Brankicu Janićijević bačena crna magija? Lopovi joj upadali u kuću, životinju pregazila na putu, Sofija pomoć tražila u džamiji (VIDEO)

Dača obelodanio jezive detalje, a nakon svega sumnja da je obmanut!

Danilo Dača Virijević otkrio je robotu Toši da je Sofija Janićijević letos tražila pomoć od njega za svoju majku Brankicu, jer je sumnjala da je na nju bačena crna magija.

- Ona je meni rekla da njoj mama nije dobro psihički. Rekla mi je da joj se priviđaju neke stvari, kako je neko pljačkao sestru i nju, kako je naletela na životinju kolima... Tako još neke čudne stvari. Ona je meni ispričala kao da je njena majka u depresiji, kako ima vizije neke svoje i to sam ozbiljno shvatio. Ja ne znam da li to da pričam... Rekla mi je da je vodim u manastir i da ode na liturgiju, pa će možda da se iščisti ako se bude ispovedala. Ona mi je rekla da može, ali mi je posle rekla da ipak želi nešto drugačije u drugoj božijoj kući. Ja sam pitao drugaricu druge vere da li može da ode tamo i popriča sa licem. Rekla mi je da može, pa sam Sofiji dala broj od te drugarice. Ja sam njoj stvarno poverovao da mama nije dobro zbog nje, a sad čujemo da je u vikendici sedela sa Danetom - govorio je Dača.

- Možda je mami Dane skinuo crnu magiju - smejao se Toša.

- Čudna su to posla... Šta li su one mutile i radile ja ne znam. Stvarno sam poverovao u priču da njene mama nije dobro - rekao je Virijević.

Autor: A. Nikolić