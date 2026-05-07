PONIŽAVAO ME JE KAO PSA! Anelin i Stanijin sukob ne jenjava, Ahmićeva se obratila Asminu: Radiću na tome da... (VIDEO)

Haos od samog početka!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je prvo pitanje Aneli Ahmić.

- Lepo od vas dvoje što ste priznali da Stanija nema nikakve veze sa vašim razlazom, nego da si Asminu ti bila problem, kako on sam kaže. Sada kada znamo da Tik- Tok nikada nije bio poslat, kada znamo da je Stanija govorila samo istinu, čemu tolika mržnja tvoja - glasilo je pitanje.

- Ne, to se ne može desiti ni u bajci. Žao mi je ali to je tako. Radiću na tome da on nema pristup detetu. Što se tiče Tik-Toka, Stanija je mogla da proveri ko je Asmin. Oni su odmah napravili dete, zadržala bi bebu da se to nije desilo, a tada nisi znala za mene. Nemam mržnju prema Staniji. Želi da sebe napravi pobednikom priče. Drugačija je sa mnom u odabranima, a drugačija ovde - rekla je Aneli.

- On kaže da može da te vrati za 5 minuta - dodao je Milan.

- Neka dokaže to. Prisetimo se da je dolazio kod mene u krevet da razgovaramo, nisam htela. Svaki dan se ovde može potencirati hotel, mene baš briga. Prvi put smo se sreli oči u oči, popila sam alkohol, ni sama ne znam šta se tada desilo. Nikada više posle tog javnog poniženja. Ponižavao me kao psa - rekla je Aneli.

- Njoj sestra najviše radi o glavi. Ova žena je klasičan primer Ane Ćurćić. Tri godine je mene gazila. Ona je stekla podršku na konto te priče. Ta njena sestra, s kojom nismo u dobrom odnosu, imaju dogovor da ona po svaku cenu da glumi žrtvu. Ona bi po svaku cenu sad bila sa njim. Njoj o glavi radi porodica. Ona je rastrzana. - iznela je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović