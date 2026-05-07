Rat do istrebljenja! Kačavenda pokušava da uništi poslednje atome Sofijinog dostojanstva, Janjuš skočio da je obrani, pa udario na bivšu! (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

Da li te, i ako jeste, koliko povredila Sofija?

- Jeste još onda kad sam napustila igru istine. Posle mi je postalo jasno da ona gleda samo sebe. Kad je bila bučna, oplela nas je svalila na Terzu. Branila sam je ona kad niko normalan ne bi branio. Ponovo bih uradila isto. Ne znam da li bi bilo drugačije da mi je rekla. Ni u najluđim snovima ne bih mogla ovo da podržim. Mnogi dođu i misle da se određene stvari neće saznati. Trudiću se da izbegavam sukob jer mislim da roditelji prolaze pakao. Njen otac je vrlo borben kad je ćerka u pitanju, što se prošle godine nije borio. Ja njenog oca nisam vređala osim da mi glume mafiju. Ja nju ni na kakav loš put nisam odvela - rekla je Milena.

- Za incest si padala u nesvest - ubacio se Janjuš.

- Sedi dole vaško jedna! Njen tata je rekao da može da me j*be bez zuba. Jasno mi je da Markić podržava ovo jer je on jedna muška k*rva i sponzoruša. Ja ne želim nikome da pošaljem poruku da pronađe života pred smrt - vikala je Milena.

- Ako si me jednom branila i stala iza mene trebala bi i drugi put - rekla je Sofija.

- Terza je prevario Milicu, nisi ti i ja sam zato podržala. Šta da podržim u ovoj situaciji? - pitala je Milena.

- Ja sam se prvo svađala, dok nije počela sa tim da pušim tati k*rac... Rekla sam joj ako sam ja ćutala i nisam dozvoljavala da se komentariše ispred mene da je trebala i ona, ali ona je bila toliko ushićena. Želela je da mi se desi bilo šta - rekla je Sofija.

- Ona od 50 godina se dopisuje i vodi ljubavs a čovekom kog nikad nije videla. Čoveku kog nikad nije videla je pravila punjene paprike - rekao je Janjuš.

- Ne znam zašto mi nisi rekla ranije ako je to Lazar rekao. Naša svaša u kući je bila i kraj priče - rekla je Milena.

- Mene ne može da povredi neko ko mi nije bio pitan. Mene je mogla da povredi ona, Danilo i on - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić