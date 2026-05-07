Sad je sve jasno! Kačavenda i Anđelo oči u oči: Milena pokazala da definitivno nije imuna na njega (VIDEO)

Odala se!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

Toliko si ostrašćena prema Anđelu, je l' mu to ne možeš oprostiti što te počastio samo slikom, a ne s*ksom kao Janjuš?

- Jeste. Žao mi je, u tom trenutku sam imala jedno 5 hiljada evra na računu i trebala sam da sednem i da dođem. Srećo, no sikiriki. Potrduiću se da ispravim grešku - rekla je Milena.

- Čula si za gas i noći besne i da pored mene jutrima se trezne! Milena ima ozbilje razloge da bude ovako ostrašćena. Ja mislim da to jeste razlog. Sve bi bilod rugačije - rekao je Anđelo.

- Gledaoci su ovde godine realni kao nijedne sezone sada. Ja bih voleo da si ti u situaciji kao ja. Htela je da bude sa tobom, a htela je i sa mnom. Ona je meni govorila da je zaljubljena u mene, a tri meseca je čoveka njušila i kaže kako je izigrana - rekao je Janjuš.

- On hendikepiran nju navatao za jedno veče - rekla je Anđela.

- Ti meni poslao k*rac, a ja nisam htela da me j*beš, gde je tu logika? Sedi tamo da ti na iksu ne bi majka motala tvog đoku. Nemoj da se šališ i da me teraš to da radim - rekla je Milena.

- Ima sreću što nisam lud i što sam je toliko poštovao. Da te nisam poštovao imala bi s*ks sa mnom u ćošku - rekao je Janjuš.

- Ja sam joj otopčavao haljinu - rekao je Anđelo.

- Je l' mi treba frajer j*bač koji ima ovde pištolje? - pitala je Milena,

- Rekla si da te podsećam na nekoga iz mlađih dana - rekao je Anđelo.

- Srđan je jedan muškarac, nije p*čka - rekla je Milena.

- Ti si se žalila što sam ja smršao - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić