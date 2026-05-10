MAJA ILI ASMIN? Učesnici Elite 9 nikad iskreniji, sasuli im surovu istinu u lice, a evo kojih PET će se boriti za opstanak!

Subota u Eliti je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učenici su tokom noći za nama imali priliku da otkriju šta nisle o ovonedeljnim potrčcima, Asminu Durdžiću i Maji Marinković. Voditeljka Ivana Šopić je na kraju večeri otkrila ko je nominovan od strane Odabranih učesnika, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Marko Janjušević Janjuš dobio je prvi reč, te je odlučio da dodeli savete Asminu Durdžiću zbog veze sa Majom Marinković, a nakon njega svoje mišljenje je iskazao i Filip Đukić.

- Asmine sa Majom moraš da funkcionišeš u odnosu na sto posto, a vidim da ti funkcionišeš na 800 posto i zato može biti minimalna kazna za tebe. On je shvatio da tu nema rizika i ne želi da daje 1 posto šanse da on nešto vidi. Da on sam ode u toalet, Maja bi rekla da je u nekog gledala. Čujem da želiš da putuješ s Majom napolju, a jedino putovanje bi ti bilo na Mesec ukoliko ostaneš sa Majom napolju. Sve što sam govorio za njih, to će negde tako i biti. Majo, drago mi je što smo u dobrom odnosu i što trpiš moje komentare bez ijedne uvrede. Taki i ja smo spustili loptu, mi sad sedimo u istom separeu dok mi on priča: ''Je l' ti znaš ko sam ja u ovom gradu?'' Želim vam svu sreću da izdrzite u odnosu, ostaviću Maju jer smo u odličnim odnosima - rekao je Janjuš.

Luka Vujović je ovog puta totalno spustio loptu sa Asminom, čak je i osuo reči hvale za njega što je sve takmičare šokiralo.

- Majo, mislim da nisi fer prema Asminu i da ga kao muškarca degradiraš u svakom smislu. Krivo mi je jer sam i ja bio u situaciji da mi je veza katastrofalna. Asmine, mi smo spustili loptu pre nego što se desio hotel jer mi je Aneli rekla da si ti dobar čovek i da ćeš nam pomoći. Spuštena je lopta jer ti mene nikad nisi vređao, ali si dozvolio da me tvoji prijatelji vređaju. Nije mi jasno da mi se veza svela na 10h spavanja, a 5 h Aneli zaključana u sobi i sluša kako ti pričaš sa Sitom. Nije mi realno da se oni čuju napolju, a onda uđu ovde i reč ne progovore. Ja nikad nisam stao na tvoju stranu kada si vređao Aneli, to moraš da znaš. U odnosu tebe i Stanije sam na Asminovoj strani sto posto. Desio se najstrašniji sukob mene i Asmina, kao i Aneli i Asmina jer smo mi okačili Noru na Jutjubu - rekao je Luka.

Anđelo Ranković dao je sve od sebe da Maju ubedi da više ne ponižava Alibabu, dok je njemu uputio bitnu poruku

Teodora Delić je jedva dočekala da izvređa Alibabu i Maju, izrešetala ih je kao nikad do sad.

- Njih dvoje žive svoj san trenutno. Asmin se proslavio preko Stanije i ušao ovde, sad je srećan što je ta muškarčina što mu je Maja koju je gledao unazad polomila zubić. Mislim da bi Asmin i Stanija imali lepu komunikaciju dok Maja to nije sasekla iz svog ega i sujete. On ima bol u predelu prepona za svoje dete, bitno mu je da je u vezi sa Majom. On nema m*da da odgovori Nenadu koji mu je isto rekao kao Uroš i Dača. Prikolica svake teme je Maja, dva fana naveća ovde. Jedino što mogu da pohvalim Maju je što se ona ne kompleksira na plasmane. Šaljem Maju - rekla je Teodora.

Tokom izlaganja Lepog Miće došlo je do žestokog obračuna između Stanije Dobrojević i Maje zbog Marka Markovića.

Staniji Dobrojević nikad brutalnije do sad izvređala je Alibabu, a on se samo na spomen Filipa Cara odmah upalio.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da je Asmin Durdžić dobio najviše glasova upravo od njih na kraju emisije "Nominacije".

- Asmin ide u izolaciju, a Odabrani su nominovali Daču, Milenu i Bebicu, a od strane publike Pop - rekla je Ivana.

