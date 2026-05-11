Ne znam odakle joj želudac, moj deda ima 70 godina?! Anita bez zadrške iskomentarisala Sofiju, pa se dotakla i Anđela: Volela bih da više ne sluša mamu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anitu Stanojlović koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- U kojoj meri ti je narušilo mir kad je Aneli rekla da je Luka gleda i da mu se smeši brk? - glasilo je pitanje.

- Ona to priča od kako smo ušli u vezu. Nita me ne remeti, al s obzirom da priča o tome već pet meseci nema ništa od toga - rekla je Anita.

- Stanija i dalje priča da ste skakavci, prevashodno Luka, a tu si negde i ti u istom sosu. Nebitni ste joj, skinula vam je maske - nastavio je Darko.

- Što se tiče Stanije, sama sebi je skinula masku. Bolje mi je da budem nebitna nego da budem bitna poput nje. Bitna je po zaključavanju ribice, breskvice, 300.000, do zadnjeg dinara da je volela - rekla je Anita.

- Na čijoj si strani, čiji su bolji argumenti, stavovi - nastavio je Darko.

- Aneli je gore stvari radila u životu, ima mnogo goru i težu prošlost. stanija jeste žena zbog koje je Asmin ostavio dete. Više sam na Anelinoj strani. Želela sam da bzudem na Stanijinoj strani zbog Tamare. Stanija je jako kvarna, udara nisko, jako loš i kvaran čovek. Smatram da sam ostvarenija od nje i bolji čovek. Njen život je da se slika gola, da zaključava ribicu, šalje slike za 30 dolara.. nemam potrebu da se sa njom nadmećem. Isprovocira me kada dira Luku - iznela je Anita.

- Što se Kačavenda nakačila na tebe u poslednje vreme? - glasilo je pitanje.

- Osećam da nas podbada na stolu, a ovamo šejkovi, vitamini, proteini. Pukla sam i rekla sam joj šta mislim. Mislim da je lažno spustila loptu sa mnom jer je imala neprijatelje na primer Anđela. Sofiju je isto nagazila, a branila ju je životom - ispričala je Anita.

- Da li je Anđelo hrabro srce i da može da stane uz Staniju? - pitao ju je Darko.

- Mislim da su jako slični kao osobe i da su idealan par. Možda se opametio pa u ovim godinama neće pitati mamu. Volela bih da prestane da sluša svoju mamu i da počne da stvara porodicu. Dosta se nejgova mama pita - iznela je Anita.

- Ko se pita u vezi Mine i Viktora? - pitao je Darko.

- Ja sam joj rekla da je Viktor klinac i da on nije za ozbiljnu vezu. Mislim da on nije proživeo ništa u životu, da tek treba da menja devojke, dok je Mina svašta prošla u životu. Mislim da je Mina Viktora smorila. On gleda kako samo da je skloni od njega. Mina je imala težak život i ona traži ljubav i zaštitu. Plaši se da će biti ostavljena. Vidim da joj je teško - ispričala je Anita.

- Kakvu si sliku stekla o Sofiji i Danetu? - pitao je Darko.

- Meni je jezivo. Ne znam odakle želudac. Meni deda ima 70 godina. Ona je spremna na sve i mislim da bi mogla da bude s kim stigne zbog materijalne koristi. Gledam da je ne komentarišem jer smo dobre. Ona je svesno ušla u priču sa Terzom - rekla je Anita.

Autor: Teodora Mladenović