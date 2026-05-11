Učesnici spustili Sofiju NIŽE OD NAJDUBLJEG DNA, Terza više ne može da je SMISLI! Ovaj takmičar ZAUVEK NAPUSTIO 'Elitu', a Alibaba ZAVRŠIO PONIŽEN KAO NIKAD!

Noć puna preokreta i neverovatnih ishoda.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Izbacivanje", a pre samog izbacivanja voditelj Darko Tanasijević obavio je sa pojedinim učesnicima iscrpne intervjue.

Prva je na razgovor sa Darkom stigla Stanija Dobrojević.

- Stanija, ove nedelje si prošla svašta nešto. Šta ti je najteže palo od svega i kako se nosiš sa dodatno produbljenim ratom sa Aneli? - upitao je Darko.

- Totalno nepotrebno za nju jer Asmin i ja više nismo zajedno, nakon tri godine ne treba više da me pominje. Ona me konstantno podbada i napada, ja moram da se branim. Ničim izazvana je počela da upliće to što sam rekla navodno za Noru, iako smo to rešile u prvih deset dana mog ulaska. Dete nikad tako nije nazvano, rekla sam joj da mi je žao i ona je prihvatila izvinjenje da bi ona sada opet potencirala tu temu. Kada je upala u radio, pukla sam i rekla sve što mislim. Njena sestra mi radi o glavi već tri dana, izvoli dođi ovde rešavaj svoje probleme i skini se meni s grbače. To je organizovana priča sa Mićom i Lukom, zamisli njih dvojica meni cvile za 2 miliona. Možda je čak umešan u sve i Osman Karić pošto je kod njega dolazila ta Elma, ta banda je spremna na sve apsolutno. Ona ima nervna rastrojstva jer igra između onoga što oseća i onoga što joj govore ovi spolja da bi bila prvo mesto. Šta god i kako god nek se skinu meni sa vrata. Mogu samo da okače moju sliku i zahvale mi se za visoke honorare, a sad im i to nije dosta nego gaze preko svih za prvo mesto - rekla je Stanija.

- Šta ćemo sa Anđelom? - upitao je Darko.

- Sve sam rekla kod Drvenceta i bila sam u pravu. Samo sam mu tražila da je čist, takvu je sliku imao pred moj ulazak. Uticali su drugi, Asmin ga je rešio u roku odmah. Ja nikad nisam u vezi bila muško, to ne želim apsolutno. Mi za sada imamo naše razgovore, ali hoću čist teren i pitala sam ga kada mi je on rekao da je čist. Do njega je i hrabro srce bi moglo da stane ovde iza mene, moji fanovi bi voleli da imam super heroja iza sebe. Kada se pokaže hrabro srce na delu, taj mu dajte kredit - rekla je Stanija.

Nakon Stanije, na razgovor je došao i Anđelo Ranković.

- Anđelo, šta se dešava sa Stanijom? - upitao je Darko.

- Mi ćaskamo, ja jesam hrabro srce kad se zaljubim i volim, ali sad ne znam da li sam njeno hrabro srce. Smatram da bi bilo mnogo drugačije da je situacija drugačija, ovo je pogrešan trenutak za naše upoznavanje obzirom da ni ona sama sa sobom nije čista kad je u pitanju njen ljubavni odnos s Asminom. Ona planira neku budućnost i ozbiljnu vezu, a kad bih bio direktniji da smo napolju siguran sam da bih se viđali. Ja nikad ne planiram unapred, bilo bi drugačije i bio bih mnogo direktniji - rekao je Anđelo.

- Kakvo ti mišljenje imaš o njoj? - upitao je Darko.

- Ja kad je gledam ona ima mirnu energiju, ali mnogima je nepristupačna i zato nemaju pravo mišljenje o njoj - rekao je Anđelo.

Potom je na razgovor sa Darkom stigla i Maja Marinković.

- Šta misliš o Staniji? - upitao je Darko.

- Stanija je za mene postala opasna rijaliti srdačna, sprdnja. Slažem se da sam joj pokvarila planove. Nije dobila to što je očekivala i prosula se. Pokušava sada da se iskoprca, pokušava da se usukobi sa drugima, da im je svima skinula maske. Ja sam njoj skinula masku. Ja sam karma, mene karma ne moze da stigne. Ja sam njena karma - rekla je Maja.

- Šta misliš o svađama Asminovim i Stanijinim? - upitao je Darko.

- Aneli, ja ne podržavam uzimanje deteta na takav način u usta. Ja sam rekla jadno dete, aludirajući na kakve postupke imaju otac i majka. Stanija koja snima klipove sa Dačom u hotelu spominjući dete, to osuđujem. Aneli kad je nasrnula na Asmina, ko zna šta bih ja uradila. Mora žena negde da pukne, al moram da ti kažem još nešto. I ona koristi dete kad njoj to odgovara. Kada ti odgovara onda spominješ dete, ali ne podržavam da Stanija pominje dete. Ja nisam osoba koja treba da se meša u te teme. Smatram da će im taj blam ostati večan - rekla je Maja.

Odmah nakon Maje, Darku se pridružila Aneli Ahmić.

- Zašto si pukla onoliko u subotu kada si izvređala Staniju? - upitao je Darko.

- Zato što je cinično pokušala da pokaže kako bi ona navodno mazila i pazila Noru, to nije normalno i to bi isto bilo kao da sad ja dam Maji dete koja je govorila da je Nora jadna i tako dalje. Pogodilo me sve to, htela sam da zaštitim svoje dete i da se više ne priča o tome, ali izgleda da je to nemoguće. Stanija i ja imamo raspravu jedna s drugom jer ona mene okrivljuje da ja nju diram, a ništa joj ne radim. Jako je zla i odvratna mi je, ne mogu očima da je gledam. Ona glumi i priča da sam ja dobra, a moja sestra zlo i šta misli da je pametna? Jedva je dočekala da me proziva, sinoć je isto koristila priliku da me nešto provocira. Stanija je za mene najveće zlo i najlošija osoba ovde - rekla je Aneli.

- Šta je tebe toliko naljutilo u petak? - upitao je Darko.

- Izgorela sam što kao Stanija predstavlja Noru nedužno malo biće, kao ona nju sažaljeva i mene je to iznerviralo - rekla je Aneli.

- Šta ćemo sa Lukom? - upitao je Darko.

- Hoćeš da ti kažem tajnu, ali da ne ocinkariš? Pre dve nedelje kad smo pričali ja i Viktor, on sedi tamo sa Anitom i on u ogledalu nama čita sa usana i ja kažem Viktoru da pogleda. Tako neke situacije ima koje on nesvesno radi i posle se čudi kad mu dođu pitanja. Nije im lako jer imaju problema sa porodicom, Biljana ima priču i za popa i za lopova odlično ja nju poznajem. Tamara ima autoritet nad Anitom i ponaša se prema njoj kao mama, a onda dođu i meni pričaju da ja imam porodice u porodici - rekla je Aneli.

Nakon završenog intervjua sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, Maja Marinković je otišla da prenese Asminu Durdžiću šta je sve pričala.

- Da, slažem se, ja ne mogu da odem na žurku da se opustim, a psihopata na pola metara koja me uhodi i zaklanja. Da odem na bazen, gospodin dotični od 23 devojke povezivan sa 15. Njihova mržnja prema Asminu je jača nego odnos prema meni. Je l' sam lepo rekla? - započela je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Luku Vujovića koji je govorio o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Luka, mnogi komentarišu da ste ti i Anita nesrećni - rekao je Darko.

- Ljudi su totalno nesrećni sami sa sobom i više ne znaju kako da nas komentarišu. Zamisli kad nas ustanu da komentarišu Bebica i Dača - rekao je Luka.

- Kako gledaš na Aneline priče da je gledaš i pratiš njene reakcije? - upitao je Darko.

- Ne zna više šta priča, to su gluposti. Prvo se smejala, a sad glumi žrtve i već mi je muka i od nje i od Stanije. Ja inače komentarišem jer neću, ali evo bio sam prisutan kada je Stanija rekla Sunčici da prenese njenoj porodici da joj pošalju tortu sa krunom. Ona isto igra rijaliti, a onda nas optužuje da igramo rijaliti. Nek uživa u svojim minutima, a mi ćemo je šarmirati našim komentarima - rekao je Luka.

Nakon Luke, u Šiša bar stigla je Teodora Delić.

- Teodora, šta misliš o Stanijinom ulasku i aktuelnim dešavanjima? - upitao je Darko.

- Kada je mačka došla, miševi su se povukli. Po Stanijinom ulasku vidimo da su se Anita, Asmin i Aneli povukli. To su za mene tri pacova koja su pobegla čim je ona došla. Stanija i ja nismo drugarice niti se družimo, ali se kapiramo pogledom. Ja moram da budem realna i kažem šta se dešava, a mene zanima kako je Aniti odgovaralo kad je dobijala pozitivna pitanja. Mislim da su sve tri osobe doživele debakl ove sezone i da su im spale maske. Ne znam da li ste primeitli da Anita više ne sedi na garnituri otkad su se Stanija i Anđelo razdvojili - rekla je Teodora.

- Luka je brojao Staniji kese koje je dobila za slavu, Pečenica je komentarisao cveće - rekao je Darko.

- Bedno je sve izgledalo da ljudi toliko bojkotuju njenu slavu da je na kraju Todićka ispala kolatelarna šteta - rekla je Teodora.

- Šta misliš o Filipu i Aneli? - upitao je Darko.

- Mogu i da poverujem da mu se stvorila emocija prema Aneli, ali sam definitivno bila u pravu da on nije dečko za vezu. Moje iskreno mišljenje je da on ne zna da iskomentariše ni Asmina, ni Bebicu niti bilo koga dok Staniju može. Mislim da se definitivno iskompleksirao, a na toliko loš način su ga komentarisali muškarci. Neću ni da pričam o tome što ga je Nenad nabo, a on nema nikakav stav. Njega ne dotiče navodno ništa, a dotiče ga Stanijino mišljenje. On jeste utorak dečko, šta je on drugo pokazao? Meni on nije pokazao stav ni u jednoj situaciji. Mislim da Aneli voli da bude posebna i pobednik u nekoj priči i da ona bude uzvišena - rekla je Teodora.

Darko je potom ugostio i Anitu Stanojlović.

- U kojoj meri ti je narušilo mir kad je Aneli rekla da je Luka gleda i da mu se smeši brk? - glasilo je pitanje.

- Ona to priča od kako smo ušli u vezu. Nita me ne remeti, al s obzirom da priča o tome već pet meseci nema ništa od toga - rekla je Anita.

- Stanija i dalje priča da ste skakavci, prevashodno Luka, a tu si negde i ti u istom sosu. Nebitni ste joj, skinula vam je maske - nastavio je Darko.

- Što se tiče Stanije, sama sebi je skinula masku. Bolje mi je da budem nebitna nego da budem bitna poput nje. Bitna je po zaključavanju ribice, breskvice, 300.000, do zadnjeg dinara da je volela - rekla je Anita.

- Na čijoj si strani, čiji su bolji argumenti, stavovi - nastavio je Darko.

- Aneli je gore stvari radila u životu, ima mnogo goru i težu prošlost. Stanija jeste žena zbog koje je Asmin ostavio dete. Više sam na Anelinoj strani. Želela sam da budem na Stanijinoj strani zbog Tamare. Stanija je jako kvarna, udara nisko, jako loš i kvaran čovek. Smatram da sam ostvarenija od nje i bolji čovek. Njen život je da se slika gola, da zaključava ribicu, šalje slike za 30 dolara.. Nemam potrebu da se sa njom nadmećem. Isprovocira me kada dira Luku - iznela je Anita.

- Kakvu si sliku stekla o Sofiji i Danetu? - pitao je Darko.

- Meni je jezivo. Ne znam odakle želudac. Meni deda ima 70 godina. Ona je spremna na sve i mislim da bi mogla da bude s kim stigne zbog materijalne koristi. Gledam da je ne komentarišem jer smo dobre. Ona je svesno ušla u priču sa Terzom - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Marka Janjuševića Janjuša koji je progovorio o gorućim temama u Beloj kući.

- Što te toliko iritira Stanija? - upitao je Darko.

- Sve me foliranti iritiraju, njeno ponašanje i tok rijalitija mi deluje da je folirant. Šta su mislile ona i Milenka da će Januš da im ćuti? Ja sam ovde krv i znoj prolio da bi ona došla na dva meseca da mi j*be mozak sa Milankom? Ko je ona koja slika d*peta i s*se da mene naziva slučajem i kerom? Ona našla meni da priča da je neko i nešto, ima li ovaj narod i oči? Milanku i Daneta mi dajte lično da ih upoznam, samo želim da ih vidim - rekao je Janjuš.

- Vidim da te Milena baš iritira - rekao je Darko.

- Ne mogu ženu da smislim očima, iritira me mnogo i ne mogu je smisliti. Zamisli ona plače kad joj je Asmin rekao da je incest majka, a onda Sofiji sa kojom je toliko dobra kaže da je incest majka - rekao je Janjuš.

Darko je nakon Janjuša ugostio i Boru Terzića Terzu.

- Šta bi ti pitao Daneta? - glasila je konotacija.

- On je meni zahvalan, a i ja njemu. Ja sam njega spasio da ga ne izmuze do poslednjeg dinara, a meni je otvorio oči - rekao je Terza.

- Kako gledaš na ono što je Sofija iznela u petak? - pitao ga je Darko.

- Svi smo znali da je to bila klasična korist, navlačenje da čoveku izvuče lovu. Ona je išla na tu kartu neće se nikada saznati. Morala je tako da radoi da bi ga opelješila. Ona je osetila da bi joj dao sve. Ona je profi lik da može da odradi koga hoće na svetu. On je stariji od njnog oca 10 godina. Blam života. i ove čestitke da majka nije znala, možda je krila od nje da piše takve poruke - ispričao je Terza.

- Da li bi tvoji roditelji primili nekog fana da prespasva kod vas u kući? - glasila je konotacija.

- Ma ne bi ni u dvorište. Sve što smo čuli u petak užasno. Gledam je na bazenu, sunčan se i pitam se da ovako mlada devojka sebi nešto dozvoli. Njoj je sve ovo lagano. Takve kao što je ona biće bolje plasirane nego ja, takve prolaze u narodu. Ja sam od fana jednom dobio 200 eura preko Wester Uniona. Ko njoj sad da veruje da nije spavala sa tim čovekom - rekao je Terza.

Odmah nakon Terze, u Šiša bar stigla je i Sofija Janićijević.

- Sofija, šta si shvatila u maminoj čestitki? - upitao je Darko.

- Ona nema nikakve veze sa ovom aferom, ona njega zna kao fana koji je uplaćivao novac i donosio poklone - rekla je Sofija.

- Rekla je da je sramota i da je frapirana tvojom izjavom da ti je Dane eksperiment - rekao je Darko.

- Objasniću joj sve kada izađem - rekla je Sofija.

- Kako tvoja mama nije ništa znala, a tražila si Danetu da joj šalje pare za hranu i gorivo dok si ti u Eliti? - upitao je Darko.

- Ona nije videla ništa sporno jer nije to samo jedna osoba, meni je dosta njih uplaćivalo i slao novac. Ja sam upoznala i druge fanove, slikali su se sa mnom više puta i pričali. Nije Dane potrošio Bog zna koliko novca potrošio na mene. Ja sam dva puta išla u Makedoniju zbog slikanja i tada sam se videla s njim u Skopju - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Uroša Stanića kako bi porazgovarali o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš sve što je Sofija iznela u petak? - glasilo je pitanje.

- Dno dna. Samu sebe je proglasila k*rvom. islim da su i mama i tata sve znali, a DAne ih je finansirao. Verujem da ima još detalja, ona pokušava da banalizuje i da sve tera na šalu. Ne zna se ko je bolesniji, da li on što se ljubi sa njom, ili ona sa njim. Na sve to Terza koji se ograđuje i blago pljuje Sofiju. Vidim da se smeškaju u prolazu. Siguran sam da će se pomiriti, ne zato što ona ima emocije nego zato što ona voli novac, medije i da bi mu se dodatno po*rala u facu. Ona mu se sveti, pikirala ga je. Devojka je spremna na sve. Kačavenda se okrenula protiv nje i priklanja se Milici. Kačavenda je ove sezone lovac na priču, ne zna se ko je veći blam, ona ili Sofija. Ja verujem da je Kačavendi krivo što nije upoznala Daneta da mu izmuze ona pare. Da Dane ovde uđe bio bi fajt i čerupanje za Danetovim novčanikom, Kačavenda, Sofija i Stanija. Terza, a ko se ne pomiri ovog utorka, sledećeg će - odgovorio je Uroš.

- Kako komentarišeš Brankičino ograđivanje od cele priče?

- Bila je ljuta i nije slal čestitke, Dane je zavrnuo slavinu. Brankicu boli k*rac za Terzu ali sad joj treba das brani Sofiju. Iste dve k*rve i sponzoruše. Možda su se i zajedno ljubile sa danetom. Verujem da je i Brankica dobro muzla tog čoveka. Sve je ona znala, nego se svi vade iz ove situacije. Ko zna s kim je ona još bila. Ona će opet da najuri nekog matorca, ako ne uspe ponov da navata Daneta. To su osobe bez emocija. Imaju žeudac da se ljube sa sdedama, svakakvim muškarcima zarad interesa. Kaakva majka, takva ćerka. Kada uđu u crkvu mislim da se ikone okreću - izneo je Uroš.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare, a to su ove nedelje bili Nenad Macanović Bebica, Dača Virijević, Milena Kačavenda, Asmin Durdžić i Miladin Srdanov.

Voditelj Darko Tanasijević saopštio je takmičarima pravila igrice u kojoj je pobedio Dača Virijević i njemu su bili duplirani glasovi.

- Bebica ima 32 posto, Milena Kačavenda ima 28 posto, Asmin ima 25 posto gledalaca, Dača Virijević ima 14 posto i 1 posto ima Pop - rekao je Darko, a takmičarima su popadale vilice od šoka.

Miladin Srdanov je zauvek napustio rijaliti ''Elita 9''.

Autor: R.L.