Borila si se osam meseci, ne dozvoli da te foliranti unište: Boginja svim silama navija da Aneli izađe kao pobednik iz Elite 9! (VIDEO)

Želi da kruna zasija na njenoj glavi u superfinalu!

U toku je ''Podela budžeta'' Tanje Stijelje Boginje, a ona je naredni budžet dala Borislavu Terziću Terzi.

- Terza srednji budžet jer si me ispoštovao svaki put kad si bio gazda. Uvek me oblije znoj kada pričaš o mojoj situaciji, mislim da si iskrena duša i jako dobra osoba. Žao mi je što te Sofija izradila na takav način, sad si valjda shvatio da nisi trebao verenici da okreneš leđa. Imaš posebnu emociju i dobrotu u ovoj kući - rekla je Boginja.

- Hvala ti na lepim rečima, a prvi put kad sam te video na lekarskom si mi bila odbojna i mislio sam da ćemo se svađati. Stvarno te gledam kao sestru, kao neku blisku osobu i nisam nikada pričao koliko si mi draga. Očekujem da ćeš biti u top 10, a čak bih i voleo da pobediš jer bi to tebi značilo - rekao je Terza.

- Milosava, za tebe mali budžet. Da imam više onda bih ti i dala, ali nemam tako da ću ti dati od mog. Ti meni stvarno mnogo pomažeš ovde, osetila sam da me gledaš kao svoju ćerku i šta god ti zatreba to ću ti ja dati. Želim da dođete do finala, mislim da to zaslužujete - rekla je Boginja.

- Aneli, mali budžet. Od ovolikog zla mislim da ti uopšte nisi zla, mislim da si jako dobar čovek i ljudi nažalost ne vide tvoju emociju koju imaš prema ćerki. Mislim da imaš jako dobru dušu i dobro srce, svakom bi pomogla ovde i ja navijam da ti pobediš. Mislim da ne foliraš kada plačeš kao ostali ukućani, a mnogi žele da te vide uplakanu u postelju. Ja verujem u tebe da ćeš izaći kao pobednik, ceo rijaliti se ovde vrti oko tebe i kad si izgurala osam meseci moraš još dva - rekla je Boginja.

- Hvala Boginja, kao što piše na mojoj majci: ''Bolje jedan dan lavica nego čitav život ovčica'' - dodala je Aneli.

