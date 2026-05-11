Ušao je kao tajni agent, a sad liči na čoveka: Janjuš svojim izlaganjem izazvao smehotres u Eliti, takmičari se cerekaju na sav glas! (VIDEO)

Veliki šef stavio je takmičare ''Elite 9'' na teške muke i dao im zadatak da izglasaju najvećeg narcisa u Beloj kući, a reč je dobio Marko Janjušević Janjuš.

- Hteo sam da navedem Staniju, ali vidim da joj je loše i neću je gaziti. Čovek koji je ušao ovde kao Američki tajni agent je Nerio, a pogledajte sad ovu tečinu lepotu. Hana je izgledala kao Seka Sablić, a sada je naravno super. Treća osoba je Milena koja misli da je Bogom dana, a ti nisi svesna kako izgledaju žene sa pedeset godina. Počela si da treniraš, ali ti bolje da ne treniraš jer otkad treniraš izgledaš kao da si 1954. godište. Vidim te kako vrištiš po onom dvorištu, tako da ću tebe staviti na treće mesto - rekao je Janjuš.

- Prva osoba je po meni Stanija Dobrojević koja nam na nos natrljava svoje penthauseve i tako dalje, ali je jadna. Druga osoba je Anđelo Ranković koji konstantno šeta bez majice i treće mesto je Filip Đukić koji ima pokrića - rekao je Uroš.

- Na prvom mestu se nalazi Ivan Marinković, a na drugom mestu Dača Virijević dok je na trećem mestu Milena Kačavenda - rekao je Anđelo.

