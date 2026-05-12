Zašto si slala ljude DA NAS ŠPIJUNIRAJU? Boginja se pravdala kako ne oseća ništa prema Filipu, Dušica je ZAKUCALA ČINJENICOM! (VIDEO)

Džabe se izvlači.

Tokom ovog jutra Boginja je sedela u pušionici i komentarisala kako ne oseća ništa više prema Filipu Đukiću, ali Dušica Đokić ju je presekla.

- Ja prema Filipu, kunem ti se u sestru, ne osećam ništa prema njemu - pričala je Tanja.

- Što si onda slala ljude da nas špijuniraju - pitala je Dušica.

- Nisam, je l' si ti luda? Ja sam za štalu čula od Dače, a to smo Nerio i ja išli kao Pink Panteri, išli smo u radionicu - rekla je Boginja.

- A koga si nagovarala da ide - pitala je Dušica.

- Kad ćete skontati da sam ja najmanje ljubomorna devojka ovde - bila je ljuta Boginja.

Autor: R.L.