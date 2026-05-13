CELA PORODICA JE U ŠOKU! Progovorila Viktorova sestra nakon dramatičnog raskida sa Minom i haosa u Eliti: Ovo su za nas teški trenuci

Viktor Gagić stavio je tačku na emotivnu vezu sa Minom Vrbaški, koja je zbog toga napravila haos u "Eliti", te su pripadnici obezbeđenja morali da reaguju i budu u pripravnosti.

Mina ne prestaje da plače i moli Viktora za oproštaj, koji joj je poručio da ga je zbog sopstvenih laži izgubila za sva vremena. Gagići se teško nose sa svim kroz šta trenutno prolazi njihov sin u rijalitiju, rekla nam je njegova rođena sestra Valentina Gagić.

- Svi smo porodično trenutno u šoku, ne zbog laži, već gledajući njihovu patnju. Jako mi je žao zbog svega što se desilo u proteklih par noći, jer nije lako gledati svog brata u ovakvom izdanju. Ovo su jako teški trenuci za njih i mislim da ih treba pustiti da sami reše svoje probleme. Koliko je teško njima, toliko je teško i nama da gledamo sve to - priča za Pink.rs Valentina.

Na pitanje da li misli da će njen brat dati novu šansu Mini, kaže:

- Da li će Viktor oprostiti ili ne, ni mi sami ne znamo, jer se prvi put susreće sa ovim. Viktor nije navikao da 24/7 bude sa nekim, kao i svi ponekad volimo svoj mir.

