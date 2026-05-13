TVOJE PONAŠANJE NE BI ZAVELO NI DANETA: Dača predočio Mini priručnik za preboljevanje bivših ljubavi, poručio joj da se promeni iz korena: NIKO NE VOLI PAĆENICE! (VIDEO)

Pokušao da joj podigne samopouzdanje!

Dača Virijević obavio je razgovor sa Minom Vrbaški, usled čega joj je očitao lekciju kada je reč o njenom ponižavanju zbog Viktora Gagića.

- Mina, veoma sam se danas razočarao u tebe. Da se onako ponižavaš toliko... da klečiš pred nekim, da ga moliš. Izgledaš katastrofa, nikog ne slušaš. Trčiš za parčetom mesa. Seti se i da si prethodne momke ostavljala, neki tebe, ali si preživela. Imala si i gorih situacija, kada si bila duže u vezi. Umesto da si se sredila za žurku, bila lepa i nasmejana, ti bi sebe pobedila. On bi se tek tada pokajao, kada bi video da te je izgubio - rekao je Dača.

- Meni je to najteže sad, ne osećam se tako, nisam srećna - dodala je Mina.

- Moraš, kada ti je najgore, da budeš takva. Nego šta, da moliš da se pomiriš sa nekim? Da ga moliš da ti se vrati? - upitao je Dača.

- Da li misliš da je bio iskren prema meni? - upitala je Mina.

- Da li je iskren ili ne, ne znam. On svakako ima devetnaest godina, umislio je da je bitan, rijaliti zvezda - rekao je Dača.

- Možeš li, molim te, večeras da spavaš pored mene - rekla je Mina.

- Dobro, ajde. Nemoj samo da se ponižavaš. Mina, ti ćeš naći tek ljubav svog života, za ceo život - rekao je Dača.

- Osećam se bezvredno - istakla je Mina.

- Čoveče, Mina, pa nije on najvažniji. Nemoj da mučiš samu sebe, molim te. Zaboravićeš ti sve ovo. Daj malo neko drugo ponašanje, tvoje ponašanje ne bi zavelo ni Daneta. Moraš malo da promeniš ponašanje. Niko ne voli paćenice. Mina, ja dobro čitam ljude, poslušaj me i uradi kako sam ti rekao. Uradi kao što sam ti rekao. U emisiji, kad te pitaju za njega, ti reci ''Shvatila sam, on ne želi mene pored sebe, on je odlučio da se skloni, jednog dana će shvatiti sve''. Ako nastavi da te optužuje da si ga lagala, ti mu samo poruči ''Misli kako želiš, ja te lagala nisam''. Ništa dublje od toga, bez plakanja - rekao je Dača.

Autor: S.Z.