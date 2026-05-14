SUTRA BI JOJ SE VRATIO, DA MOŽE! Kačavenda prognozira sunovrat veze Maje i Asmina, uverena da će tražiti oproštaj od Stanije! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Milena Kačavenda je tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', prokomentarisala sukob Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Nisam videla da Asmin skače i demantuje, kada se pričalo da je velike pare napolju potrošio na diskoteku. Čula sam da je odustao od tog biznisa. E, to je kad hoćeš da budeš vlasik kluba, a nisi za to. On nije u više navrata stao da demantuje Stanijine reči. Da je mene neko optužio, a da nije istina, ja bih prva ustala - rekla je Milena.

- Šta će se desiti u spoljnom svetu između Stanije i Asmina? - upitao je Milan.

- Maja i Asmin neće ostati zajedno, to je činjenica. On će pokušati da se vrati Staniji, to je činjenica. Mislim da bi se Asmin sutra vratio Staniji da može - rekla je Milena.

Autor: S.Z.