Volela bih da nema taj stav, prija mi! Aneli ne krije emocije prema Đukiću, pa Luka i Anita zaratili sa Dačom (VIDEO)

Uf!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević podigao je Filipa Đukića kako bi odgovorio na predstojeće pitanje.

- Rekao si da ti nedostaje Aneli, da ti je teško što ne možeš da je zagrčiš, poljubiš i da si jako neraspoložen i zamišljen, dođite oboje sebi - glasilo je pitanje.

- Sve je po starom. Brže mi prođe vreme kada blejim sa njom. Ona ima ta neka svoja zvocanja. Zanimljivo mi je - odgovorio je Filip.

- Ja mu verujuem zato što to i vidim. Mi sedam dana ne pričamo, pa osmi progovorimo. Posle utorka mi ne pričamo nekoliko dana pa popričamo. Ja se naljutim kada on ode sa nekom drugom. Između nas postoji nešto. Videćemo kako će se naš odnos odviti i završiti. I on i ja potiskujemo to nešto. Meni on prija. Ja bih voela da on nema taj stav i da ga ne izgovara. Na odvratan način to priča. Vezala sam se za njega, potiskujem to. Verovatno ćemo se opet odvojiti - rekla je Aneli.

- Što si toliko potonuokada non stop komentarišeš po ćoškovima Aneli i na kvarno je gledaš non stop? - glasilo je pitanje.

- Nisam potonuo imam oscilacije raspoloženja ovih dana, to je nevezano od Aneli. Ne komentarišem Aneli i ne sedim sa drugim ljudima da bih je komentarisao. Anita svakako ne bi dozvolila da komentarišem Aneli po ćoškovima - odgovorio je Luka.

- Da, slučajno se desilo to. Drago mu je verovatno što sam se za*ebala. Možda komentariše mene i naš odnos - rekla je Aneli.

- Sad me već lagano nervira. Počinje da deluje kao ozbiljna zajebancija. sad se opet na neki način spajaju i to se ne komentariše. Aneli zna da se on jasno izjasnio - rekla je Kačacvenda zbunjeno.

- Govorila je ona pre nedelju dana meni da je Luka pogleda. Aneli je meni govorila da je gledaš. Verujem da pričaš o njoj sa Anitom - rekao je Dačo.

- Dača je previše ostrašćen. Non stop je komentariše i gleda. Aneli kaže da je Luka nesrećan. Luka i Anita su se smirili i nemaju turbulencije - dodao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović