Moram ponovo da se zaljubim u Boru i da uđemo u vezu: Uroš opleo po Neriu, pa Janjuš i Vanja zaratili zbog njenog prljavog plesa! (VIDEO)

Bez kočnica!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević podigao je Uroša Stanića.

- Katastrofa mi je taj Neriov postupak. Po ko zna koji put nije stao uz svoje dete i Hanu. Pomirio se sa Aneli kao da ništa nije bilo. Bora najstrašnije vređa Hanu, a on ima bol u k*rcu. Vidimo na koji način on ne brani Hanu. Ja moram ponovo da se zaljubim u Boru. Moramo ponovo da uđemo u vezu jer je on prso - rekao je Uroš.

- Vanja, da li je normalno da onako plešeš sa Mikijem dok imaš dečka? - glasilo je pitanje.

- Plesali smo pesmu do dve, 5 minuta.Sasvim normalan ples. Šta tu gledaoci vide, ne znam. Istripovali su. Prljavi ples je danas Dušica izvodila. Kome smeta njihov problem. Ja tako plešem svaku žurku. Problem u meni nije nego u nejmu očigledno - rekla je Vanja.

- Ona poredi Jakšićku koja je slobodna. Zamerio sam joj i to mi nije okej. Zato i nismo zajedno. Svi bi da se k*raju kao kad to rade napolju. Da mene glava ne bi bolela osraću single - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović