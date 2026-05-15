Na sve moguće načine pokušava da se opere: Teodora poriče da gleda Đukića, Dača otkrio da Aneli sa njim glumi Maju Marinković (VIDEO)

Na narednom snimku prikazan je razgovor Dače Virijevića, Teodore Delić i Boginje o Filipu Đukiću, gde se pričalo da Filip gleda Teodoru.

- Mene niko ne zanima, pogotovo na Filip, to se vidi i to me ne zanima - govorila je Teodora.

- Meni je ovo šok, ja ovu devojku ne doživljavam, ne zanima me. Ja na bini igram od prve žurke od početka do kraja. - rekao je Filip.

- Ja sam ćutala, oni su pričali, nisam ništa primetila. Videla sam da su Filip i Aneli igrali, da je Teodora bila na bini - dodala je Boginja.

- Ja nisam rekao da Filip gleda Teodoru, Aneli je rekla da su neke devojke htele da flertuju sa tobomm opet. Aneli je primetila kako Filip igra, i ona mu je okretala glavu ka njoj, i lupkala mu je šamare, a Teodora je bila tu. Posle su igrali Terza i Aneli i Sofija je igrala sa Filipom, pa je Aneli rekla da neko treba da izje*e Sofiju da se smiri. Aneli se nakon toga ponašala prema Filipu kao Maja Marinković - rekao je Dača.

- Ti bi voleo da bude haos, ali od mene to nećeš videti - dodao je Filip.

- Aneli je imitirala Aneli, ona želi da dokaže i Teodori i Maji da sa njim može da radi šta hoće. Ona se tako ponašala prema njemu, kao da je njen sluga - dodao je Dača.

- Aneli je Teodora postala opsesija. Ona prati svaki njen korak, Aneli dobacuje svima, ona dobacuje i meni i Teodori, i ona hoće da pokaže kako je bitna. Meni ne smeta ništa što se tiče Filipa, jer smo mi rešili sve. - rekao je Bebica.

- Ja nisam u trci za Filipom, ja se ne borim za nešto što nema budćnost i emocije - rekla je Teodora.

- Aneli sada progoni Teodoru - dodao je Bebica.

- Kaže Bebica da je Aneli ljubomorna na teodoru, a ja sam prikivao koliko je Teodora ljubomorna, ona je bila opsednuta sa Aneli. - rekao je Ivan.

