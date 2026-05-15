Ne zna gde će od svog blama: Aneli pokušava da se opere zbog vaćarenja sa Filipom, on je ponovo odjavio pred svima (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom se Filip Đukić i Aneli Ahmić grle u krevetu.

- Kako ja mogu da budem kriv ako sam rekao neke stvari unapred - rekao je Filip.

- Da li ti on nešto govori drugo? - pitao je Milan.

- Ne. Izgleda tako, postoji strast između nas. Da govorim po stoti put da se to neće ponavljati... Ja verujem da on neće ući u vezu - rekla je Aneli.

- Ovo ti ovako odgovara? - pitao je Milan.

- Ne. Ja sam dozvolila ovo. Osećam nešto. Ne mogu reći da sam se zaljubila jer za zaljubljivanje treba da bude nešto jače. Znači da sa nekim provodiš vreme i budeš intiman. Nisam trebala to sebi dopustiti, ali i ja sam ovde osam meseci, osećam neku energiju i da nešto postoji. Ne želim pričati šta i kako niti se pravdati. Ne može se s*ks desiti. Ja nemam nagone da moram nešto da radim. Ograničila sam sebe da može samo doći do tih nekih stvari - rekla je Aneli.

- Slažem se sve što je rekla. Nemam nameru da uđem u vezu, nisam nikome ništa obećavao - rekao je Filip.

- Vidi se da bi se p*cali. Ja razumem i Filipa i njih dvoje - rekao je Janjuš.

- Ja nikad neću biti nečija kombinacija - rekla je Aneli.

- Izvini Aneli, ali ovo je kombinacija. Filip tebe ne tera. Je l' imate vi emociju? - rekao je Janjuš.

- Nemoj ti mene ispitivati. Postoji obostrana simpatija i hemija. Ne verujem da smo se zaljubili, za zaljubljivanje treba nešto više. Meni ne treba muškarac kao on - rekla je Aneli.

- Bolje da ne komentarišem, tek se nikad više neće pomiriti. Ja sam pred njima rekla da je bolje da bude sa ovim stubom nego da leži s njim u krevetu. Ona ima dete, Janjuša, bivšeg muža, verenika, pa šta će joj istetovirani mučenik koji neće biti sa ženom koja ima dete. Bojim se da zbog ovoga kako se kanali biće četvrta ili peta - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić