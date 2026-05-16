SVE SE TRESE OD UVREDA I OPTUDŽBI! Vanja bez dlake na jeziku iznosi sve o Kačavendi, Asmin dolio ulje na vatru: Razvela se zato što se... (VIDEO)

Atmosfera se usijala u trenu!

U toku je emisija ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Janjušu.

- Koliko ti je sumnjiva Kačavenda sa Sofijinim sanzanjima? - glasilo je pitanje.

- Ja o njoj ništa ne znam, niti sam pokušavao nešto da znam. Hoćeš da kažeš da sve ovo što je Vanja sada rekla da laže? - započeo je Janjuš.

- Njena drugarica mi je rekla pre ulaska da utorkom vodim računa o njoj da ne pije i da ja držim podalje od Janjuša - dodala je Sofija.

- Vanja priča do detalja kako je ona njoj pričala - rekao je Janjuš.

- Ona govori da je Srđan dovodio ribe kod moje mame kući. Što se sahrane tiče, naravno da neće doći i da stoji ispred kapele - rekla je Kačavenda.

- Zamisli nije došao moje majke, žalila mi se - dodala je Vanja.

- Verujem sve što je Sofija sada ispričala i Vanja. Ima nešto što hoće da kaže, neće da kaže samo zbog njenog tate. Njen tata sve zna o Mileni Kačavendi sigurno. - rekao je Janjuš.

- Ti si takav jedan šljam - dodala je Milena.

- Ti si imala j*bače dok si bila u braku - umešala se Sofija.

- I Sofija mi nije jasna, sigturno ima nešto za nju da kaže, ali mi nije jasna. Govori ti svašta i ti tražiš od nekog dozvolu, reci šta te boli k*rac. Verujem Vanji sve što je ispričala jer je nemoguće sve ovo izmisliti - rekao je Janjuš.

- Ja sam prvi spomenio njenog brata, on je spomenuo na piću kad smo sedeli da mu je Milena rod. Onda sam ja njoj to rekao. Nešto je spominjano oko svađa, sad u detalje ne znam zašto nisu dobri. Znam da nisu u baš nekom super odnosu. Dok sam bio u dobrom odnosu sa njom rekao sam joj kad izađemo da svo troje izađemo na ručak, ona mi je rekla teško da ću ja biti tamo. Ona pati za autoritetom, kompleksašica. Ona nema pravog prijatelja - rekao je Dudić.

- Vanji verujem 100%, a Sofija priča i posle kaže da ne sme da priča. Kačavenda joj je pokazala sube, a ona i dalje ćuti. Milena mi nije delovala da ima strah od nje, a Vanja ju je razvalila argumentima. Razvela se zato što se k*rvala. Meni je pričala da je podsećam na bivšeg muža, gurala mi jezik u usta - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović