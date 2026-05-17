Trese se Bela kuća: Bukti žestok obračun Anđela i Dače, pljušte uvrede na sve strane! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Ja sam sa tobom super. Ti si ovde sve neprijatelje udružila. Nemoj da padaš na Asminove provokacije. Aneli je prišla Asminu i tražila zaštitu kad si rekla d aostaješ, e pa možda je on sad poslušao. Njih bole tvoji procenti. Bez preteranog pravdanje! Ne mogu da verujem da si bila sa onim čudovištem! Gde ti je želudac bio? Što se tiče ove uvlakače, ti si jedan pi*kolizac koji ne sme nikome ništa da kaže. Ti jedino možeš da lečiš komplekse na meni i na nekome ko je slabiji od tebe fizički - rekao je Dačo.

- Jedino ti imaš kompleks jer nosiš patike na platformu. Ne znam gde kupuješ? Rekao si da imaš kompleke zbog listiva debelih i onda nosiš široke farmerke. Kome ti goovriš o kompleksima? Ti si klinac koji je uzimao hemiju - rekao je Anšelo.

- Svima se uvlačiš i nikome ne smeš da kažeš ono što kažeš meni. Ti si jedna potuljara! Mene ne možeš da obmaneš! - rekao je Dačo.

- Ovo mi deluje kao svađa iz kinder gardena - dodao je Ivan.

- Ti si jedna ameba, jedan jednoćelijski organizam - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić