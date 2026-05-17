Trudna Anita Stanojlović bila na pregledu kod ginekologa: Osvanuo njen ultrazvuk (FOTO)

Od kada je u Eliti 9 saznala da je trudna, Anita Stanojlović ne prestaje da govori o prinovi koju očekuje sa partnerom Luka Vujović.

Vest da će postati roditelji odjeknula je Belom kućom, a emotivna reakcija para izazvala je veliku pažnju među učesnicima i publikom.

Anita je upravo tokom boravka u „Eliti 9“ saznala lepe vesti, nakon čega su ona i Luka počeli ozbiljno da razgovaraju o zajedničkom životu i planovima nakon rijalitija. Njih dvoje svakodnevno maštaju o dolasku bebe, biraju imena i pričaju o tome kako zamišljaju svoju porodicu.

Kako se saznaje, Anita je danas posetila ginekologa na redovnom pregledu, a kako portal Press.rs saznaje takmičarka Elite se super oseća, te je objavljen i njen ultrazvuk.

Anitin pregled je prošao u najboljem redu, a kao što se može videti na ultrazvuku, beba odlično napreduje, što je ponosnim roditeljima najbitnije.

