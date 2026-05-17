NAJAVILA HAOS! Maja odlepila nakon Asminovog izlaganja, pa mu zapretila: Sad ćeš da vidiš! (VIDEO)

Ne dopada joj se šta je rekao!

Nakon intervjua u Šiša baru sa Darkom Tanasijevićem, Asmin Durdžić je otišao kod svoje izabrabnice Maje Marinković kako bi joj prepričao šta je sve pričao tokom intervjua.

- Boga mi ti si se raspričao. Šta je bilo? - rekla je Maja.

- Pa ništa, najviše je bilo za Staniju. Rekao sam kako poručuje sa Alibabe, za taj Sboms.. da smo ja i Mustafa ucenjivali nju da proda svoj stan u Rumi.. samo laže. Onda za to sa moj stav. Rekao je da je Aki Benzinac najmanji problem u našoj vezi. Maja je previše ljubomorna. Da sam napolju ja bih sigurno ugasio telefon na par dana da se odmori glava- ispričao je Asmin.

- To si rekao? Sad ćeš videti na intevjuu - nastavila je Maja.

- To si pričao sve vreme? - pitala je Maja.

- Unakazio sam je - rekao je Asmin.

- Znači ti si pričao da sam ja trčala za tobom kao ker? Sad ćeš videti. Glumiš mangupa na intevjuu - rekla je Maja.

- Kako je bilo pitanje za mene, ajde sad ponovo - nastavila je Maja.

- Ja sam rerkao da je Maja previše ljubomotrnaq dervojka i da kaže neke stvari koje ne misli. Ne smatram da me toliko ponižava. Nisam rekao da moliš. Ti hodaš za mnom jer hoćeš da pričaš. Da smo napoljune bi sebi dozvolili neke stvari, jer ovo je čudan prostor - objasnio je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović