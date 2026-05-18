Nikoga nije poštedela! Prodanovićka razvezala jezik o učesnicima, dotakla se i Aneli: Laka je za manipulaciju, nije baš inteligentna (VIDEO)

Bez kočnica!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u Šiša bar Vanju Prodanović kako bi porazgovarali o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Što si toliko ljubomorna na veliku komentatorku Teodoru? Kakvo ti je mišljene o njoj? - glasilo je pitanje.

- Sa početka mi je antipatična i nisam našla zajednički jezik sa njom. Ne dopada mi se njen karakter. Počela je da me iritira, prosta, ne prija mi njena energija. Neosnovano je nadobudna. Osilila se. Sve izraženije pokazuje antisipatije prema meni - rekla je Vanja.

- Kakva ti je Stanija? - pitao je Darko.

- Stvarno je devojka skroz okej, pametna je. Ona mi je pametnija, normalnija, obrazovanija. Za stolom se probzudi skroz druga osoba, kao da je podvojena ličnost. Nekad mi je iritantna. Svima uleće dok pričamo, poput Kačavende, dekoncentriše, ne mogu da pohvatam druge od nje. Stanija mi je dominantnija od Maje, a Maja mi je kao neka parodija. Posebno mi je iritantno kao da je neko derište, ima histerične napade, to imaju i Anita i Maja. Odaje mi utisak nezrelosti - iznela je Vanja.

- Kako komentarišeš Aneli i Filipa? - pitao je Darko.

- Aneli je iskrenija, on je kreativan i zanimnljiv. On je imao neku opkladu pre ulaska da će smuvati svaku devojku ili da ima epitet ženskaroša. Mislim da ona nije baš inteligentna, laka je za menipulaciju. On leči komplekse jer ga je izgleda neka devojka ugnjavila - rekla je Vanja.

Autor: Teodora Mladenović