Totalni pad Asmina Durdžića: Dobio titulu NAJVEĆEG LAŽOVA Elite 9! Aneli i Stanija udružile snage da ga dodatno unakaze, on pobesneo! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarime Elite 9 rezultate ankete na kojoj su čitaoci portala Pink.rs glasali za najvećeg lažova.

Treće mesto zauzela je Aneli Ahmić

- Ja sam je danas navela da je lažno prodala priču da sam otela muža njoj i njenoj ćerkici, a znala je da ja nisam znala za nju i ćerkicu. Lagala je da mi je poslat TikTik. Jedino sam videla kad mi je on iz telefona poslao malenu dok ona trenira pored nje. Treće je što je iznela ovde za mog brata - rekla je Stanija.

- Ja mislim da je zbog hotela, da je taj hotel baš presudio. Može da ispadne da su se dogovorili neke stvari - rekla je Teodora.

- Lagala je da je Luak tukao, za svingeraj i njegovu ženu, lagala je Luku da se dopisivala sa Janjušem - rekla je Anita.

- Lagala je grade da voli balade! Obožavam kad sam na negativnim anketama. Kad nisam na negativnoj anketi osećam se kao da nisam ovde. Volim kad imam mnogo hejtera jer me oni vode do trona - rekla je Aneli.

Drugo mesto zauzeo je Luka Vujović

- Ja sam Luku i naveo. Postoji gomila situacija u kojima smo ga uhvatili u laži. Najsvežija je ova, ali videćemo u četvrtak. Ja sam ga naveo jer je potvrđivao Anitine laži, a nema pojma. Stajaćete i na sudu iza svake reči - rekao je Anđelo.

- Ako ja potvrdim nečije reči ne može da se kaže da ja lažem nego da nisam dobro informisan. Ja sam lagao da ne verujem da se Aneli dopisivala sa Janjušem. I za ovo danas sam rekao da se ne sećam, ne znači da sam lagao. Lagao sam da nisam gledao u Anitu - rekao je Luka.

Prvo mesto zauzeo je Asmin Durdžić

- Naravno, logično! Izlagao je za našu ćerkicu i to je meni nekako najupečatljivije. Najveći lažov i najveći monstrum! Nema većeg lažova od njega - rekla je Aneli.

- Najveći lažov ikad, svih vremena. Kvazimodo iz Linca! Slagao je da je slobodan, da ima ženu i dete, da je lažni milioner. Mene je lagao dve godine! Lažbne uplatnice! Danas smo došli do cire od 450 hiljada. Kupio mi je jahtu od dva i po miliona, pink poršea u garaži... Ne znam šta nije izrekao za mene, da sam starozanatlijka, da je Peca doleteo do Amerike sa kineskim prstenom od Jevreja. Šta dalje da pričamo? - rekla je Stanija.

- Sa njom idem na poigraf, sve račune imam.Ja sam najveći lažov jer sam Staniju branio tri godine lažno! - vikao je Asmin.

- Branio me tri godine jer me ubacio u problem jer je slagao da ima ženu i dete - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić