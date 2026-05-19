AKTUELNO

Zadruga

I ovo će proći, mnogo nedostaješ... Zlata Petrović uputila najnežnije reči Mikiju Dudiću, ova poruka ga je posebno pogodila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije ga zaboravila.

Danas Miki Dudić slavi rođndan u "Eliti 9", a proslava je organizovana u Dubiozi. Miki je stigao sa svojim cimerima na proslavu, pa se oduševio pismima i poklonima koje je dobio. On je odmah uzeo da čita poruke najbližih.

- Mili moj rođeni sine, svim srcem i dušom ti čestitam rođendan, preponosna sam na tebe jer nikad nisi vređao svoju porodicu, našu ljubav niko nije mogao da poruši, mi uvek živimo jedno za drugo, ne obraćaj pažnju. Kod kuće je sve super. Ti nam puno svima nedostaješ ali i ovo će proći. Volimo te najviše na svetu, šaljemo ti hiljadu poljubaca i majka Dragana ti šalje puno poljubaca, veliki pozdrav za sve, mi poštujemo i praštamo sve, volimo te - pisalo je u poruci Zlate Petrović.

- Hvala Zlajka moja - poručio je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

ONA NE OPRAŠTA! Matora ne želi da ode kod Jovana na rođendan, a ovo je razlog! (VIDEO)

Domaći

Isplivali detalji razgovora sinova Zlate Petrović: Ove savete je mali Peja dao svom bratu Mikiju Dudiću! (VIDEO)

Domaći

NATERALA JOJ SUZE NA OČI! Kačavenda otkrila da Tamara ima TEŠKU ŽIVOTNU PRIČU, pa otkrila da Janjuša gleda kao PRAVOG PRIJATELJA! (VIDEO)

Zadruga

Inače sam mu svaki rođendan čestitala... Teodoru podsetili da Gastoz danas slavi, ona PREBLEDELA! (VIDEO)

Zadruga

Prisetili se dana kada su se voleli: Jelena otkrila Ivanu šta mu zamera, on odmah pokušao da se opravda! (VIDEO)

Domaći

Ljubav koja traje decenijama! Viki Miljković se obratila javno Tašketu, uputila mu NAJNEŽNIJE REČI, a ovo je povod! (FOTO)