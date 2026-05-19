Miki NA IVICI SUZA! Obratila mu se deca, zbog njihovih reči SRCE MU SE STEGLO, a tek da čujete šta mu je poručio Hasan Dudić! (VIDEO)

Nije mu lako!

Nakon poruke od Zlate Petrović, Miki Dudić je čuo i čestitku od svoje dece, što ga je posebno rastužilo.

- Dragi tata želimo ti najlepši rođendan do sada, želimo da ostaneš baš takav kakav jesi, nemoj da se stresiraš, ni da ne brineš ni za nas ni za ljude, naša jedina želja je da ti budeš srećan, neka te drži to što znaš da mislimo na tebe, tvoja Loli i Vaske, ps potpisao sam za Čelsi - pisalo je u poruci, a Miki je bio na ivici suza dok je slušao ovo.

Nakon ovoga on je dobio poruku i od svog oca Hasana Dudića.

- Voli te ćale najviše, izdrži - napisao je Hasan.

Autor: R.L.