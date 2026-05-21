Ljutita rasprava bivših partnera! Aneli i Luka ponovo zaratili, Asmin se umešao, pa dodao: Iskorišćavali su Noru za rijaliti (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Osuđivala si Luku što je slao slike sa Norom, sad je osvanuo napolju, na mrežama da si ti slala svojim fanovima njihove slike i napisala si Nora mnogo zavoella Luku. Zašto si lagala? - glasilo je pitanje.

- On je prvi taj koji je poslao. To je bilo pred moj ulazak kada sam ja imala svađe. On je sa Norom snimao klipove, kaskve ima veze slika koja je poslata. Poenta je što je on fanovima slao slike sa Norom iz kreveta, a ja to nisam znala - rekla je Aneli.

- Ona me je prva napala. Rekla mi je da ona nikad nebi dozvolila da se tako šalju slike. Gde su bil njeni admini bili su i moji - rekao je Luka.

- Ta slika postoji i nije ugledala svetlost dana, eto ta druga - dodala je Aneli.

- Ja sam za to dete bio tu. Ona mi je govorila da neće naći muškarca koji će tako brinuti. To je rekla i njena mama. Ona je znala za to i čakala je da uđe da podrška pređe na njenu stranu - rekao je Luka.

- Klasično su iskorišćavali Noru za rijaliti. Tu krivim i Luku i Aneli. Milena Kačavenda i Aneli upoznaju decu sa j*bačima - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović