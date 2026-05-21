Staviću je da sedi sa Bajom za stolom: Luka otkrio da li se plaši da će ga Anita na svadbi prevariti sa Tamarom PR! (VIDEO)

Ovaj odgovor se mnogima neće svideti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li si svesna da si na podeli budžeta htela da probudiš emocija prema Asminu i izdala samu sebe da bi mu se vratila kad bi on to želeo?

- Ne, samo sam pričala o situacijama koje su se desile - rekla je Aneli.

- Ona kao da je molila Boga da raskinem sa Stanijom i da sad jedva čeka da se Maja i ja raziđemo. Ja bih pre ušao u vezi sa Urošem nego sa njom.

Naredno pitanje bilo je za Anđela Rankovića.

- Da li ti se kod nje dopada nešto posebno i da li osećaš da postoji nešto što se gradi?

- Više komuniciramo nego ranije, ali smo oboje jasni da neće da se gradi ništa više od drugarstva. Bolji nam je odnos nego što je bio i draži mi je ovakav odnos nego kad smo započeli drugarstvo sa flertom. Znam da je i njoj ovako bolje - govorio je Anđelo.

- Mnogo lepše komuniciramo, mnogo se bolje razumemo - rekla je Stanija.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Da li se plašiš da će Anita na svadbi da te prevari sa kumom Tamarom jer znamo šta je Matoroj uradila? - glasilo je pitanje.

- Ne plašim se. Bacio bih foru, ali nemam foru u glavi. Ja ću da stavim Tamaru da sedi sa Bajom za stolom - rekao je Luka.

- Vidiš šta se dešava... Neko izađe prvi, a neko jedanaesti, a jedanaesti dočeka svoju pravdu - dodala je Matora.

Autor: A. Nikolić