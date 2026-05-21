Alibaba spavao sa Nenom Opozicijom? Aneli i Maja iznele šokantne tvrdnje na njegov račun, ori se u Beloj kući! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković opet ponižava Asmina Durdžića.

- Ovaj kvazimodo kakav god da je sad ispao, on me za tri godine naše veze nikad nije izvređao. Mi smo imali probleme jer se bavio sa bivšom, ali ovakvih svađa nismo imali - rekla je Stanija.

- Mislim da je Asmin prebacio Maji da se ona srozala kao u njihovom odnosu dok Stanija i ja nismo, ali ona nas nije digla u nebesa. Ovaj monstrum i ja smo imali neke svađice, ali ni približno njihovom odnosu sada - rekla je Aneli.

- Ja Staniju nikad nisam vređao, nisam tip koji voli da se svađa i to sam rekao i Maji. Stanija i Aneli jedva čekaju da gledaju našu sramotu, dala je oružje ljudima u ruke da komentarišu i da nas ismejavaju što znači da je ponizila našu vezu jer se Stanija i Aneli slade. Sve što sam rekao na klipu stoji i dalje - rekao je Asmin.

- Ja ne znam oko čega smo se mi svađali taj dan apsolutno - rekla je Maja.

- Ja sam čula da je on spavao sa Nenom Opozicijom napolju - rekla je Aneli.

- Ovo je toliko strašno što pričaju, pa Nena je bolja riba nego ti - rekao je Asmin.

- Ja sam čula da ta žena o meni i mom ocu izmišlja neke stvari, ali ona ima pravo da radi i to me ne zanima apsolutno - rekla je Maja.

- Asmin je u pravu da ne može da izađe sa Majom na kraj i da zato imaju toliki haos i ružnih reči. On nju pokušava da obuzda da ona ne bi preterivala u mnogim stvarima, isto tako mislim i ja da Maja bespotrebno frkama s njim dovodi do te situacije da su one s Majom - rekao je Anđelo.

- Asmin je ovde bio strah i trepet, a Maja ga je toliko isponižavala da sad svi veruju Aneli. Maja bi raskinula s njim, ali ona ostaje s njim jer bi raskid za nju bio poraz apsolutni. Oni su toliko isfrustrirani i nesrećni, način na koji je on bio agresivan prema njoj i onda sam ja na kraju nagrabusio - rekao je Uroš.

- Maju boli k*rac, ona se samo smeška ovih dana i ćao - rekla je Milena.

- Ti si mene zvala da se j*bemo i da idemo u Galeriju, pa sam je odj*bao. Ovde mi je gurala jezik u usta i hvatala me za k*rac. Ti si mama monstrum, pedofilko pričaj kako si slala p*čku deci - rekao je Alibaba.

- Maja se gore ponašala prema njemu pre nego što su ušli u vezu, a Asmin hoće da ja uđem u rat sa Majom - rekla je Milena.

Autor: N.P.