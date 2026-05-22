HAOS: Sofija pokušala da ukanali Kačavendu, Luka je sasekao i razotkrio kvarne namere! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Sofije Janićijević i Danila Dače Virijevića tokom kojeg su ogovarali Mileni Kačavendu.

- Ja sam komentarisala kad je krenula tenzija između Luke, Anita i Dače kako ona nije dobila poritv da ga odbrani, kao što je radila dok se nisu posvađali na radiju. Ona je rekla da ga gleda kao sina, kako nema potebu kad Luka vidi da peni, a njemu samo što ne krenu suze? Ja sam uporedila situaciju za mene i njega. Milena ne može nikome da bude prijatelj. Ona ima 50 godina i nema prijatelja. Ona ovde za tri sezone nije stekla osobu u koju ima poverenja i koja ima poverenje u nju. Ona je tako u prvoj svađi sa Danilom rekla da neće da priča koliko puta je zbog njega skočila na Aneli, Luki... Tako i meni pričala da me je branila, hvala joj na tome, ali je niko nije terao - govorila je Sofija.

- Ja sam jasno rekla da sam nju branila prošle sezone jer mi je on bio krivac, a ove sezone neću da branim ono što me ne interesuje u četiri života i što je neodbranjivo. Kad je Dača plakao i kad su stvari letele ja nju nisam isto videla jer je spavala. Dača je rekao šta je imao i šta je mislio - rekla je Milena.

- Ja sam u radiju rekla Luki da kaže da pusti Daču šta ima da kaže, a ti si ovde sedela za stolom, prekrstila noge, a Dači samo suze što ne krenu. Gde je taj osećaj? - nastavila je Sofija.

- Mene je ovde branio samo Đedović i Mića kad je bilo sr*nje. Ko vas j*be, ako ste došli ovde da se družite izvolite pa se družite - dodala je Kačavenda.

- Kačavenda je prijatelj Dači, a on je pokazao ove sezone da je bio uz nju u najgorim trenucima, a ne znamo što je ovo izneo. Sofija je rekla da je ona rekla da puste Daču da priča, a Anita će da potvrdi da je došla na zidić i rekla da pusti Daču da priča za Milenu, a ne da ne diramo Daču - govorio je Luka.

