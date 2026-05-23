BEŽI OD TETOVA KAO ĐAVO OD KRSTA: Dušica ni pod tačkom razno ne priznaje da je radila u Tetovu, potpuno se spetljala u svom izlaganju! (VIDEO)

Novi sagovornici Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Sa mesta splačina'', bili su Viktor Gagić, Milosava Pravilović i Dušica Đokić.

- Milosava je iznela tvrdnju da je Dušica radila u Tetovu kao animir dama, da je radila masaže sa završnicama, kao i da je bila makro pojedinim devojkama. Molosava, šta je sve ona radila? - upitao je Dača.

- Nikada ne bih izdala nešto takvo, od prvog dana sam znala, ali s obzirom na to da je devojke pojedine nazivala ku*vama, rekla sam da je u Tetovu radila. Govori da nije, a jeste, radila je isto što i moja ćerka Aleksandra. Nikada ništa ne bih mogla da govorim nešto, što i sami novinari nisu sinoć potvrdili. Sve što smatra mojim lažima, ona može da negira na sudu, neka me tuži, slobodno - odgovorila je Milosava.

- Rekla si da postoje još neke stvari koje znaš, a koje ne bi da iznosiš, jer bi neke ljude morala da uvučeš, o čemu je reč? - upitala je Kačavenda.

- Istina, da. Ne bih da detalje neke dalje otkrivam. Da se potencijalno prostitucijom bavila, to ne znam. Nikada ne bih iznosila neke stvari, da Dušica nije potencirala da je dobra, fina i poštena devojka, a druge devojke vređala - kazala je Milosava.

- Da li postoji još neka devojka u Beloj kući da je bila u Tetovu, a da se ne zna? - upitala je Kačavenda.

- Ako me situacija dovede u iskušenje, ja ću reći šta imam. Dušice, ne znam šta je strašno da priznaš sve? - upitala je Milosava.

- Nisam radila tamo. Ja sam priznala da sam igrala u čaši, bavila se striptizom. Bolje bi za mene bilo da sam onda priznala da sam u Tetovu pila koktele i u haljini igrala - rekla je Dušica.

- Dušice, tvoja sestra živi u luksuznom naselju, govorila si da je pre radila u Tetovu, a da se sad bavi trajnom šminkom, a i masiranjem - kazala je Milena.

- Ne tiče te se gde živi. Bavi se šminkanjem, masažama ne - dodala je Dušica.

- Rekla si da Pavle, tvoj bivši, nije znao čime si se bavila, a da je posle saznao. Da li misliš da će te Pavle sačekati napolju, posle svega o čemu se priča, kad si ti u pitanju? - upitala je Milena.

- On je uvek bio tu za mene, ne znam da li će me sačekati. Ako se on pomirio sa bivšom, ne znam šta će biti - kazala je Dušica.

- Ona govori da ne zna da li će bivši da joj oprosti, a on bi bio najveća budala da joj oprosti sve. Ona je pokazala koliko je nomoralna osoba, počevši od toga šta je sa mnom radila, Janjušem, Asminom...nemoralna je - rekao je Viktor.

- Moram samo da kažem da većinski, skoro svi učesnici veruju Milosavi. Dušice, ne znam šta bi ti bilo da priznaš da si radila u Tetovu, manje bi muke imala, nego da te svi gledaju kao lažova - dodao je Bora Santana.

- Da li si radila u Tetovu, da li ti je sestra radila u Tetovu? - upitao je Dača.

- Nisma radila u Tetovu, sestra je nekad radila u Tetovu. Le*bejka nisam, bi*eksualka nisam, poljubila se jesam jednom sa drugaricom na blic - kazala je Dušica.

Autor: S.Z.