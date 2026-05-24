Odsvirala kraj: Aneli prekipelo da bude Filipova kombinacija, Boginja misli da se Luka pokajao zbog Anitine trudnoće! (VIDEO)

Evo kakav im je sad odnos!

Tokom "Igre istine" Viktor je pitao Aneli Ahmić da objasni svoj trenutni odnos sa Filipom Đukićem.

- Danas je ponovo rekao svoje mišlje. Mi normalno pričamo, bio je na krevetu danas, ali bez intimiziranja. Ja ne želim da budem nečija kombinacija. Imam pitanje za Milenu, zašto misliš da je produžena izolacija? Da li misliš da gledaoci vole da vas gledaju? - pitala je Aneli.

- Ne mislim da je jer smo se zaj*bavali. Mislim da jesmo interesantni. Mi nemamo nikakvu komunikaciju, reč nismo progovorili, ali kakav nam je odnos bio ranije i kako on reaguje kad god sam podignuta za stolom i sve van lajva i van emisija grokće. Mislim da daju vreme da uđemo u sukob ili raspravu, a da smo zbog toga interesantni - pričala je Milena, a onda pitala Boginju u kakvim je odnosima sa Anđelom i Stanijom.

- Isti nam je odnos kao ranije, spustili smo loptu. Stanija me je pozvala na razgovor i rekla sam da ću uvek da komentarišem ako mislim da je folirant, a isto tako i Maju, Asmina, ostale učesnike - dodala je Boginja.

- Anita, da li vidiš u Lukinom ponašanju kao da razmišlja šta je uradio zbog deteta i da li misliš da oseća kajanje jer si ostala trudna? On kao da sad vidi kakva si ti osoba - pitala je Boginja.

- Ja nisam ljubomorna kakva mogu da budem. On ima svu slobodu, a napolju još veći i na kraj sveta može bez mene i to će da vidi. Naravno da je on zamišljen jer ne zna kako zbog mene da reaguje. Ljudima je čudno jer su navikli da ide od jedne do drugr devojke, dok je prema meni pokazao da je brižan i lojalan, pa zbog toga mislite da sam Luku ugasila. Naravno da je video da sam vredna poštovanja i pažnje. Mi čekamo dete i to je najveći dar od Boga, a vi ne čujete ono što mi pričamo u rehabu - pričala je Anita.

Autor: A. Nikolić