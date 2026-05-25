Da nisam gurala nos, ne bih imala bebu u stomaku: Anita ponosna jer je muvala zauzetog Luku, takmičari u šoku! (VIDEO)

Ona se toga ne stidi!

Veliki šef zadao je takmičarima ''Elite 9'' težak zadatak i oni će danas morati da biraju osobu koja je najviše gura nos gde mu nije mesto. Luka Vujović naredni je dobio reč kako bi naveo svoje cimere na ovu anketu.

- Ne mislim da je Stanija gurala nos, ali ja ću biti iskren. Prvo mesto je Dragana, drugo mesto Boginja i treće mesto Anita. Sve tri guraju nos u vezu koja je ozvaničena 13. februara i nema potrebe da idete i vitlate druge učesnike - rekao je Luka.

- Navešću Daču, Aneli i Staniju jer mislim da konstantno guraju nos u moju vezu. Ja sam gurala nos na početku, a da nisam gurala nos ne bih sad imala bebu u stomaku - rekla je Anita.

- Od prvog juna menjam svoje učešće i počinjem da komentarišem sve. Dosta njih ovde guraju nos gde im nije mesto, ali ja ću biti iskren danas. Uroš i Dača su na prva dva mesta, a na trećem mestu je Dragana koja voli da gura nos samo što nema taj kapacitet - rekao je Bora.

